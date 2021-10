La división en el Partido Liberal la acentúan dos fuerzas ideológicas

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el Partido Liberal hay dos fuerzas ideológicas: una conservadora que no respalda una eventual alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre) y otra igualmente conservadora pero más progresista a la que le preocupa el futuro de su instituto político.



Ambos grupos, según las fuentes consultadas por EL HERALDO, coinciden en la necesidad de sacar al Partido Nacional del poder, pero chocan en su percepción del análisis de la ideología y el plan de gobierno de Xiomara Castro, la presidenciable de Libre.



La división en el histórico partido se agudizó con el reciente apoyo de Salvador Nasralla a Castro.

LEA: No se descarta que las credenciales sean entregadas en blanco a partidos políticos



Muchos creen que si el Partido Liberal no se suma a esta alianza mucha parte de su membresía votará por Castro, no tanto porque simpatiza con ella, sino porque es la única que amenaza al nacionalismo con derrotarlo. Quien rechaza la idea de que su partido se incorpore a la alianza es el jefe de la bancada liberal, Mario Segura.



¿Por qué el Partido Liberal no debe unirse a esta alianza?, le preguntaron a Segura en el programa Frente a Frente. “Esta es una cuestión ideológica y no nos da pena decirlo, que a mí me digan conservador no me da pena”, confesó. “De qué sirve ganar una elección si se pierde el país (en caso de ganar Libre), para nosotros primero es el país y luego nuestro partido”, expresó Segura.



EL HERALDO consultó a Octavio Pineda, representante de la otra fuerza del liberalismo que sí quiere una alianza con Libre. “Hay un choque de dos visiones: una arcaica, tradicional, condicionada por los cafres (ordinarios) de los dedazos políticos, acostumbrados a negociar intereses personales -esos no quieren alianza- y otra moderna, que pensamos en el país como última razón. (En) esos vemos una gran alianza de oposición”, agregó Pineda, de la excorriente de Luis Zelaya.

ES DE INTERÉS: Tribunal Electoral impondría multa de hasta más de L 100 mil por incumplimiento