No se descarta que las credenciales sean entregadas en blanco a partidos políticos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocos días de iniciar la impresión de documentos electorales, los partidos aún no envían al Consejo Nacional Electoral (CNE) los listados con nombres y apellidos de sus delegados en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).



Si a finales de mes -cuando vence el plazo- no lo han hecho, al ente colegiado no le quedará otra opción que ordenar la impresión en blanco, como ocurría en el pasado. Esto último, a criterio de los entendidos, es peligroso porque puede volver el fantasma de la venta de credenciales, aunque en esta ocasión sería menos porque los partidos minoritarios ahora solo tendrán dos representantes suplentes en las mesas.



El diputado nacionalista y secretario del Congreso Nacional, Renán Inestroza, dejó entrever que es preferible que las credenciales sean entregadas en blanco.

“El CNE tiene que escuchar la voluntad y la opinión de cada uno de los partidos, especialmente la de los mayoritarios; hay que analizar si hoy en día conviene o no conviene” entregar las credenciales con nombres y apellidos, dijo.



“El Partido Nacional ha estado a favor, pero ahora hay otras circunstancias: la pandemia; si alguien se enferma ya no se puede cambiar el nombre”, justificó. También existe la posibilidad de que un miembro de las mesas sea amenazado en un barrio o colonia y no puede sustituirse por el problema de que todas las credenciales tendrán nombres, dijo Inestroza.



Según el cronograma electoral, el 29 de octubre los “partidos políticos en contienda entregarán al CNE el listado de propuestas para conformar las Juntas Receptoras de Votos, de acuerdo con el formato electrónico remitido el 29 de septiembre”. Son 54,879 credenciales para propietarios que entregará el CNE a los partidos Nacional, Libre y Liberal, y 36,586 a los partidos emergentes que estarán por sorteo en las JRV.

