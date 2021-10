Alianza política incluye repartirse cargos entre Libre y allegados a Nasralla

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras sus bases estaban en las playas disfrutando del feriado de octubre, las cúpulas de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Partido Salvador de Honduras (PSH) negociaban en la capital las bases de una alianza política de hecho.



El acuerdo, que fue anunciado el jueves-y que ha generado un impacto mediático-, consiste en que Xiomara Castro, de Libre, será la candidata presidencial mientras Salvador Nasralla aparecerá como designado junto a la pinuista Doris Gutiérrez y el representante de Libre, Renato Florentino Pineda. Dos de Libre fueron los sacrificados.



Fuente consultadas por EL HERALDO informaron que desde mayo hubo algunos acercamientos, pero no se concretaron porque nadie cedió.

Lo mismo pasó con las reuniones entre Castro y el candidato del Partido Liberal, Yani Rosenthal. Nadie declinó. Las negociaciones para concretar el convenio comenzaron meses después de la incorporación del expresidente de la Cámara de Comercio de Cortés, Pedro Barquero, como coordinador de la campaña de Nasralla.



“Barquero es un jugador nuevo en la política, inteligente, muy ligado al empresariado de la costa norte, fue clave en las negociaciones”, dijo la fuente. En el caso de Libre, la voz cantante la llevó el coordinador general Manuel Zelaya y la candidata presidencial con sus principales allegados. En el Feriado Morazánico las pláticas se reanudaron. “No eran secretas pero sí discretas, en Honduras hay una tradición de que es imposible guardar secretos”, comentó el informante a EL HERALDO.

Para que la ex primera dama se convirtiera en la candidata presidencial hubo dos argumentos de peso: el resultado de las encuestas que la favorecen y su desprendimiento en 2017, dijo la fuente. Según estos sondeos, Nasralla ha experimentado una caída.



Sin embargo, Nasralla dijo el jueves en HRN que “yo tengo clarísimo un primer lugar, pero no tengo quién me defienda los votos” en las mesas. Las reuniones se hicieron sin informarle a nadie de sus dirigentes departamentales. Solo Doris Gutiérrez dijo que le informó el empresario Barquero. Nasralla logra amarrar algunos puestos clave en la junta directiva y en el Poder Ejecutivo, de llegar a ganar las elecciones

Acuerdos

Los partidos aliados en el nivel presidencial se repartirán puestos en el Congreso y en el Poder Ejecutivo.

1. Xiomara Castro será la candidata presidencial. Los partidos decidieron que la fórmula presidencial la encabezará Xiomara Castro. Para ello pesó el resultado de las encuestas y el haberle dado ella a SN la candidatura en 2017.

2. Dos designados para la alianza Pinu/PSH. Producto de la negociación, Libre sacrificó a sus designados Lucky Medina y Natalie Roque Sandoval y su lugar lo ocuparán Salvador Nasralla y la pinuista Doris Gutiérrez.

3. PSH dirigirá el próximo CN con el apoyo de Libre/Pinu. El PSH, “sin considerarse el número de sus diputados que resulten electos”, designará los diputados que integran la directiva del CN, lo mismo que la presidencia de este poder.

4. Se repartirán la burocracia con una alita para el Pinu. “Los titulares de las Secretarías de Estado y de las instituciones descentralizadas y desconcentradas serán designados por Xiomara Castro y Salvador Nasralla”, dice el acuerdo.



5. La deuda política será distribuida proporcional. “La deuda política que reciba Libre será distribuida proporcionalmente entre éste y el Partido Salvador de Honduras en base al número de diputados que resulten electos”.

