Designados de Libre renuncian para ceder sus puestos a Nasralla y Doris Gutiérrez

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que se anunciara que Salvador Nasralla y Doris Gutiérrez integrarían la fórmula presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), tras una alianza de hecho, los candidatos a designados del ente político, Lucky Medina y Natalie Roque, interpusieron su renuncia este jueves ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para ceder sus puestos.



Los ex designados se presentaron al órgano electoral para seguir el procedimiento de Ley y que los líderes del Partido Salvador de Honduras y Partido Innovación Unidad (Pinu) ocupen los espacios en la fórmula de Xiomara Castro.



Lo anterior fue parte del convenio firmado en un hotel capitalino, donde se estableció, por segunda vez, una alianza entre Libre, Salvador Nasralla y el Pinu.

"Venimos a cumplir con nuestra tarea militante de construir esa victoria popular que es el mandato que nos han dado en las urnas, en las redes, en cada visita que hacemo en todos los municipio de todos los departamentos que han dicho de forma unánime que nos unamos para derrotar a la dictadura", expresó Medina con su renuncia en mano en el CNE.



Por su parte, Roque dijo que para ella "es una satisfacción poder cumplir con la tarea que asumimos con el respaldo de la militancia del partido Libre y la confianza de la dirigencia".



La ex candidata a designada presidencial de Libre aseguro que los cargos siempre estuvieron a disposición. "El mandato de la militancia de Libre siempre ha sido Xiomara no ceda su candidatura presidencial, pero quienes le acompañamos en diversos niveles siempre hemos puesto a disposición nuestros cargos".

Sorpresivo anuncio



A menos de 45 días de las elecciones generales, el candidato a presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, anunció que declinó a su aspiraciones presidenciales para unirse en una alianza de hecho con el partido Libre que encabeza Xiomara Castro de Zelaya.



Durante la conferencia, Nasralla dijo que será el primer designado en la fórmula de la esposa del expresidente Manuel Zelaya y que tomará las decisiones en el Congreso junto a sus diputados.



Por su parte, Castro aseveró que junto al presentador de la televisión "va construir un gobierno de integración nacional, pero primero que todo vamos a construir un gobierno de reconciliación porque una casa dividida no prospera".