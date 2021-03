Honduras: 50 horas después el Consejo Nacional Electoral inicia escrutinio de actas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos 50 horas después de que se cerraran las urnas de las elecciones primarias, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el escrutinio de actas en Honduras.



"Se declara iniciado el proceso de conteo y escrutinio de votos de los 14 movimientos de los 3 partidos políticos en las elecciones primarias e internas 2021, bajo la supervisión del CNE", escribió el ente en su cuenta de Twitter.

Horas antes, tras la presión por la falta de resultados, los magistrados brindaron una conferencia donde garantizaron la "transparencia del escrutinio final y la oficialización de los resultados".



La presidenta Ana Paola Hall aseguró que culminarán la tarea con éxito en "tiempo y forma", no como en jornadas anteriores en donde "la transmisión de resultados electorales preliminares -en los últimos años- solo creó incertidumbre".



"Todos deben entender que la misión del CNE no es producir encuestas, no es elaborar tendencia, sino por mandato de ley hacer la verificación y suma de los resultados de cada mesa electoral para emitir la declaratoria final y oficial de las elecciones primarias", explicó.

