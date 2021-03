Mario Noé Villafranca logra ejercer el sufragio, pese a no estar en el censo

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de denunciar que no se le permitía votar por no aparecer en el censo electoral, el precandidato a alcalde por el Distrito Central, Mario Noé Villafranca, logró ejercer el sufragio.



"No voy a tener la oportunidad de votar, me da un pesar los jóvenes de 18 años que no van a poder votar", reclamó más temprano, al tiempo que señaló que este tipo de acciones eran responsabilidad del Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, tras insistir y hablar con autoridades del CNE, finalmente logró ejercer el sufragio en el centro de votación donde siempre había acudido y frente a las cámaras de los medios de comunicación, colocó su marca por su movimiento "Esperanza de Honduras", liderado por Darío Banegas.



Otros de los candidato a la municipalidad del Distrito Central que ya se presentaron a votar son los nacionalistas David Chávez, Juan Diego Zelaya; el liberal Eduardo Martell y los candidatos por Libre, Jorge Aldana y Raúl Gavarrete.

