Desde el 2009 se han dado expresiones de fraude: "Mel" tras votar en Olancho

Redacción

OLANCHO, HONDURAS.- El expresidente hondureño, Manuel Zelaya Rosales, acudió a ejercer su voto en un centro educativo del barrio El Espino, en la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho, de donde es originario.



El esposo de la aspirante a la presidencia por seis de los nueve movimientos del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro de Zelaya, esperó pacientemente su turno sentado sobre uno de los pupitres bajo la sombra de un árbol.

Posteriormente, entró al aula de votación y ejerció su voto. Tras su elección, "Mel", -como popularmente se le conoce- opinó que este aún está alejado de ser un proceso transparente, pues todos los integrantes de los tres partidos políticos en contienda tienen el mismo cuadernillo, por lo que podría realizarse un fraude electoral.

"Es un proceso interno, pero no vamos con censo de partido. La misma cartilla que tiene el Liberal, tiene el Nacional y tiene Libre, entonces es un proceso complejo y difícil. Los partidos tienen su censo pero no lo traen, y esto no se comenta en los medios, pero son base esencial de este proceso electoral", manifestó.

Ante al consulta si creía que iba a haber un fraude, Zelaya contestó contundentemente que "desde 2009 se han dado expresiones de fraude", por lo que no lo descartó, pero apeló a la tansparencia del proceso.