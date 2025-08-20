Industria camaronera se actualiza sobre nuevas tecnologías en el Simcaa 2025

Choluteca, Honduras.- Expertos y productores de países de la región se reúnen en Choluteca para participar en un ciclo de conferencias en el marco del Simposio Centroamericano de Camarón Cultivado (Simcaa) con el objetivo de actualizar conocimientos de nuevas técnicas y tecnologías en la industria acuícola. “Consideramos que este simposio constituye la oportunidad para actualizar conocimientos a través de conferencias magistrales por profesionales nacionales e internacionales” explicó el presidente de la junta directiva de Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), Juan Carlos Javier. Honduras se convirtió en el anfitrión de este evento donde participan países como Ecuador, Estados Unidos, México y Australia. El evento, el que se realiza en un hotel de Choluteca, inicio este miércoles 19 de agosto y finalizará el viernes 22.

“Estoy emocionado porque vamos a reunirnos con todos los camaroneros de la región” expresó el director ejecutivo de la Andah, Javier Amador.

Simcaa busca mostrar soluciones innovadoras para asegurar la competitividad en el extranjero del sector acuícola en un futuro cercano. Honduras se posiciona como líder regional en este rubro, fortaleciendo la transparencia del conocimiento al proyectar una industria resiliente y sostenible que se adapta a las necesidades del mercado.

El simposio centroamericano se celebra cada dos años y Honduras es anfitrión en la edición XV del 2025, siendo la quinta vez que cumple este rol. “Vienen los referentes de la industria camaronera mundial a Honduras para poder exponer sus enseñanzas, experiencias y técnicas”, afirmó Amador.

Los actos de inauguración contaron la participación de funcionarios como Fredys Cerrato, secretario de Desarrollo Económico (SDE), así como del alcalde de Choluteca, Quintín Soriano. En su disertación, Soriano reafirmó su respaldo a quienes día a día trabajan en la camaronicultura, como el motor de empleo y orgullo de la zona sur del país. El funcionario resaltó que este rubro merece más apoyo, innovación y acompañamiento para seguir creciendo con fuerza y sostenibilidad.

Industria camaronera

Según el director ejecutivo de la Andah, la industria camaronera enfrentó en los dos últimos años una época “catastrófica” debido a cancelaciones comerciales con países extranjeros (los de Asia) y otras circunstancias que han causado incertidumbre. “La industria acuícola continúa afrontando tiempos difíciles, tanto regional como a nivel nacional” detalló Juan Carlos Javier. En la actualidad existen alrededor de 420 proyectos camaroneros, principalmente ubicada en la zona sur del país (Choluteca y Valle) y que abarca más de 24,000 hectáreas cultivadas. Hasta julio pasado, de acuerdo con un informe de mercado de la Andah, Honduras exportó 37,464,600 libras por un valor de 140.7 millones de dólares.

Honduras se ha convertido en un líder en la exportación del camarón, produciendo más de 65 millones de libras para entregar a mercados internacionales. Sin embargo, enfrenta problemas constantes con el cambio de clima, la variabilidad en la calidad del agua mientras intenta continuar con prácticas sostenibles.

Ciclo de conferencias