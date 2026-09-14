¿Se mantendrá estable el precio del dólar en Honduras este martes?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras se mantendría sin variaciones este martes 15 de septiembre de 2026, tomando como referencia los valores registrados en el informe semanal emitido por el Banco Central de Honduras (BCH). De confirmarse la cotización, la tasa de compra permanecería en L26.8833 por dólar, mientras que la venta continuaría en L27.0177. Esto significa que no habría cambios en el valor de la divisa respecto al lunes 14 de septiembre.

El día anterior, el tipo de cambio reportó un incremento de L0.0004 tanto en la compra como en la venta frente al viernes 11 de septiembre. La tasa de compra representa el valor de referencia al que las instituciones cambiarias adquieren dólares de sus clientes. En cambio, la tasa de venta corresponde al precio al que ofrecen la moneda estadounidense a quienes necesitan comprarla. La diferencia entre ambas cotizaciones responde a las condiciones del mercado cambiario y permite a las instituciones cubrir sus costos operativos y riesgos asociados a las transacciones.

La evolución del dólar durante la semana

Durante las últimas jornadas, el tipo de cambio presentó los siguientes valores: Lunes 7 de septiembre: compra L26.8727 y venta L27.0071. Martes 8: compra L26.8743 y venta L27.0087. Miércoles 9: compra L26.8693 y venta L27.0036. Jueves 10: compra L26.8831 y venta L27.0175. Viernes 11: compra L26.8829 y venta L27.0173. Lunes 14: compra L26.8833 y venta L27.0177. Para este martes, la cotización se mantendría estable frente al último registro disponible, a la espera de la publicación oficial del BCH.

¿Atenderán los bancos este martes?