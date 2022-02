Rixi Moncada denuncia que las finanzas del Estado fueron saqueadas y que se debe recurrir a préstamos

Moncada inició diciendo que el Presupuesto General de la República aprobado para el año 2022 es falso, pues no se parece a lo que ella encontró en las arcas del Estado, incluso, halló indicios de corrupción por todas partes, no solo en las asignaciones hechas a las instituciones, sino en los contratos y fideicomisos.

Otro factor preocupante expuesto por la ministra es que no se cuenta con dinero para pagar sueldos a los empleados, principalmente a los maestros y personal de salud.

A los ministros de Educación y Salud les dijo: “Por más que me llamen y me escriban mensajitos, no hay para cubrir la deuda. No hay ni un lempira para hacer pagos de maestros y personal de Salud”.

Sin embargo, se comprometió a que será una de las primeras cosas que se hará cuando reciban el dinero que autorizó el Banco Central.