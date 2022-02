ENEE está perdiendo L 32 millones al día, dice gerente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue calificada como dramática por el gerente interino, Erick Tejada, quien anunció que realizará una auditoría tanto legal y financiera como administrativa que le permita al gobierno tener un panorama claro de las acciones que deben tomarse. También dijo que auditarán el contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH).

Tras asumir la gerencia de forma provisional, Tejada comentó que su trabajo se centrará en revisar a fondo la situación de la estatal, tomar algunas decisiones inmediatas y prepararle un informe a la presidenta Xiomara Castro, así como un plan a seguir para el rescate de la empresa, cuya deuda histórica supera los 65,000 millones de lempiras y la flotante ronda los 12,000 millones.

De acuerdo con el también secretario de Energía, los informes preliminares indican que la empresa tiene pérdidas de aproximadamente 32 millones de lempiras al día y no 24 como se decía, ya que el nivel de pérdidas, entre técnicas y no técnicas, es superior al 30%. “Eso es una situación bastante dramática. Eso no quiere decir que no hay esperanza de que se recupere, hay algunos espacios de recuperación, no es que todo está perdido”, manifestó el funcionario.

Detalló que conformó un equipo de trabajo que en el área legal será liderado por Bladimir Ramírez y en la administrativa Yoni Ponce. Comentó que hay sospechas de personal supernumerario y de otros temas políticos.

Sobre la escisión de la ENEE, el funcionario expresó que está planteado en la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), pero que lo analizarán antes de tomar la decisión.

