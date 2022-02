La ENEE reportó en 2021 pérdidas por 14,611.4 millones de lempiras

El año pasado por cada 100 megavatios de energía generados en el parque eléctrico se perdieron 33.3 megas por fallas técnicas y no técnicas en los sistemas de distribución y transmisión. Cifras preliminares de la estatal eléctrica indican que la energía generada alcanzó 9,875 gigavatios hora (Gwh), de los que 6,580.8 correspondieron a las ventas (29,189.7 millones de lempiras).

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las constantes intervenciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ) no lograron sanear sus finanzas.

Expectativas

La ENEE es uno de los temas de relevancia del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. No obstante, el Poder Ejecutivo no ha nombrado al gerente de la estatal eléctrica y, por ende, no se conoce cual será la hoja de ruta para sacar esa empresa de la crisis financiera.

En la última década el gobierno destinó millonarios recursos en deuda pública para que la ENEE cubriera pasivos contingentes, o sea cumplir con los atrasos de pagos con los generadores de energía.

