¿Cuál es el precio del dólar en Honduras este jueves 10 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense sube este jueves 10 de septiembre frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se ubicará en L26.8831, mientras que la venta será de L27.0175.
El ajuste representa un aumento de L0.0138 tanto en la compra como en la venta respecto al miércoles 9 de septiembre, cuando las tasas fueron de L26.8693 y L27.0036, respectivamente.
La tasa de compra representa el valor de referencia para la adquisición de dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al valor de referencia para quienes necesitan comprar la divisa. Por ello, ambas cotizaciones presentan una diferencia.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones del mercado cambiario hondureño.
La evolución del dólar durante la semana
La cotización ha mostrado movimientos mixtos durante los días con datos oficiales. El lunes 7 de septiembre, la compra fue de L26.8727 y la venta de L27.0071. El martes subieron a L26.8743 y L27.0087, pero el miércoles bajaron a L26.8693 y L27.0036.
Para este jueves 10 de septiembre, ambas tasas vuelven a aumentar y alcanzan L26.8831 en compra y L27.0175 en venta, los niveles más altos registrados en los datos de esta semana.
El BCH publica el tipo de cambio de referencia para las operaciones del mercado cambiario, con actualización diaria de acuerdo con los datos oficiales disponibles.
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