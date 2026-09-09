¿Cuál es el precio del dólar en Honduras este jueves 10 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense sube este jueves 10 de septiembre frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se ubicará en L26.8831, mientras que la venta será de L27.0175.

El ajuste representa un aumento de L0.0138 tanto en la compra como en la venta respecto al miércoles 9 de septiembre, cuando las tasas fueron de L26.8693 y L27.0036, respectivamente.

La tasa de compra representa el valor de referencia para la adquisición de dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al valor de referencia para quienes necesitan comprar la divisa. Por ello, ambas cotizaciones presentan una diferencia.