Número de personas por hogar se reduce de 5-6 a 3-4 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) reveló este día lunes los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH) 2023-2024. Esta herramienta de información reemplaza la encuesta de 1998 y que era la utilizada para elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es usada para calcular la inflación. Uno de los hallazgos más relevante de la ENIGH 2023-2024 es que el número de personas por hogares se redujo de 5-6 a 3-4 miembros. Rebeca Santos, presidenta del Banco Central, destacó la importancia de la actualización de la Encuesta de Hogares e Ingresos para la elaboración de una serie de indicadores.

Juan Adolfo Matamoros, subgerente de Estudios Económicos del BCH, reveló los resultados de la encuesta, explicando que es la cuarta edición, siendo la primera en 1966, seguida de 1978 y 1998-1999. La nueva encuesta comenzó a ser levantada en enero de 2020, sin embargo, tres días después fue levantada por la pandemia del Covid-19. Matamoros explicó que el levantamiento de la encuesta fue entre abril-2023 y abril 2024, en 176 municipios. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Entre los hallazgos más relevantes, además de la reducción de número de personas por hogar, destacan 9.8 millones de personas entre 2023-2026, con un 56% en el área urbana.

Agrega que Honduras hay 2.6 millones de hogares y 2.5 millones de viviendas; 63 de cada 100 casas tienen paredes de ladrillo o bloque. La cobertura de energía es 98% en el área urbana y 85% en el sector rural; 97 de cada 100 hogares cuentan con teléfono celular; 18 de cada 100 hogares tienen computadora. De cada 100 hondureños que reciben educación, 52 son mujeres; la Población en Edad de Trabajar (PET) es 7 de cada 100. De la población ocupada, el 45% es empleada por el sector privado; 75 de cada personas se concentra en seis actividades, destacando el comercio. La tasa de desocupación es de 5.2% a nivel nacional, con un 6% en el área urbana y 4% en el sector urbano. De cada 100 lempiras, el L81.23 es por empleo, seguido de L16.75 en remesas. La disponibilidad de ingresos por hombre es de 24,000 lempiras y de 21,000 para mujeres; siendo mayor en hogares con educación superior.