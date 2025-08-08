Combustibles bajarán entre L1.34 y L0.48 a partir del 11 de agosto en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los combustibles registrarán rebajas de más de un lempira y en el caso del diésel revierte la tendencia alcista que se mantuvo por nueve semanas.

La nueva estructura de precios de los refinados del petróleo fue anunciada ayer por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen) con vigencia a partir del 11 de agosto.

De 1.34 lempiras será la disminución que tendrá el diésel, por lo que pasa a costar 89.83 lempiras por galón en la capital.

EL HERALDO informó que con los incrementos que experimentó este carburante desde el 9 de junio pasado el galón se encareció 9.78 lempiras.

En el caso del queroseno se autorizó un descuento de 1.22 lempiras para venderse al público a 76.78 lempiras.

Los consumidores de la gasolina superior de 95 octanos también gozarán de un alivio en su bolsillo al disminuir en 1.01 lempiras este producto del crudo para tener un valor en bomba de 102.74 lempiras en las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como Comayagüela.

A 94.75 lempiras el galón se cotizará la gasolina regular al bajar 84 centavos.

El Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular tendrá una reducción de 48 centavos, por lo que podrá adquirirse a 45.92 lempiras para la segunda semana de este mes.