Gobierno central reporta 17,556.6 millones de lempiras en superávit

Tegucigalpa, Honduras.- La cuenta financiera de la administración pública centralizada de Honduras reporta cifras positivas. De acuerdo con el último reporte contable mensual publicado por la Secretaría de Finanzas (Sefin), el gobierno cerró el tercer trimestre de 2026 con 17,556.6 millones de lempiras en superávit. El análisis financiero indica que ese resultado se explica porque los ingresos reconocidos por 151,861,898,389.24 lempiras fueron superiores a los gastos devengados por L134,105,293,997.18. Señala que “el crecimiento de los ingresos se debe principalmente a los ingresos tributarios, que aumentaron en 15,758,984,817.47 lempiras, compensado parcialmente por una reducción de L6,106,153,468.38 en donaciones y transferencias”.

Añade que en los gastos, la mejora procede, principalmente, de la reducción de 7,461,194,436.19 lempiras en gastos de consumo y de L813,539,273.51 en gastos financieros de corto plazo, aunque se registraron aumentos en otros gastos y en los gastos financieros de largo plazo.



Recaudaciones

Los ingresos tributarios han sido los más relevantes en el superávit del gobierno. Al 30 de septiembre de 2025, las recaudaciones de impuestos sumaron 126,308.3 millones de lempiras, siendo superados por los L142,067.3 millones acumulados al tercer trimestre de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El crecimiento interanual es de 15,759 millones de lempiras. El Impuesto Sobre Producción, Consumo y Ventas aumentó de 69,808.2 a 77,116.1 millones de lempiras, con una subida interanual de L7,307.8 millones, que es el que más contribuyó con los ingresos tributarios.