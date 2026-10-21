¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este jueves 22 de octubre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra una alza este jueves 22 de octubre de 2026 frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fija en L26.8989 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0334, según los datos oficiales disponibles.
En comparación con el miércoles 21 de octubre, el tipo de cambio se situó en L26.8934 para la compra y L27.0279 para la venta; reflejando un alza de L0.0055 en su compra y venta.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra indica el valor al que se adquieren los dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que se venden. Por eso, ambas cotizaciones son distintas y deben revisarse según la operación que se vaya a realizar.
El BCH publica el tipo de cambio nominal como referencia para las operaciones en el mercado cambiario hondureño.
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