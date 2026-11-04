¿Otro día a la baja para el dólar? Así cotiza en Honduras este jueves 5 de noviembre

Tegucigalpa.- El precio del dólar en Honduras continúa bajando este jueves 5 de noviembre, de acuerdo con el tipo de cambio nominal publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la institución estableció la tasa de compra en L26.9045 por dólar, mientras que el precio de venta se ubicó en L27.0390. En comparación con el miércoles 4 de noviembre, cuando la compra fue de L26.9079 y la venta de L27.0424, ambas cotizaciones registraron una disminución de L0.0034.

El precio de compra representa el valor al que se adquieren los dólares, mientras que el de venta corresponde al monto que deben pagar quienes necesitan obtener la moneda estadounidense. Esta diferencia se refleja en las operaciones cambiarias del mercado hondureño y en las tasas de referencia publicadas por el Banco Central. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La evolución del dólar durante la semana

El comportamiento del tipo de cambio muestra una tendencia descendente desde el lunes 2 de noviembre.

Ese día, el BCH reportó una compra de L26.9153 y una venta de L27.0499. Para el martes 3, ambas tasas bajaron L0.0073 y L0.0074, respectivamente, hasta ubicarse en L26.9080 y L27.0425. El miércoles 4, la compra disminuyó otros L0.0001, hasta L26.9079, y la venta bajó L0.0001, hasta L27.0424. Finalmente, este jueves 5, las dos cotizaciones volvieron a retroceder L0.0034.