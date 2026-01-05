¿Cuáles serán los desafíos e impacto con eliminación del RIT en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Más allá del cierre de operaciones y la pérdida de empleos, las empresas que estaban acogidas al Régimen de Importación Temporal (RIT) enfrentan diversos desafíos al no haberse ampliado los beneficios de la normativa constitutiva del mecanismo que estuvo vigente desde 1984.

Esta acción se traduce en la eliminación de ese régimen fiscal que buscaba la promoción de las exportaciones, siendo uno de los generadores de fuentes de trabajo en al menos seis rubros del sector agroexportador.

Por medio del decreto 85-1984 fue aprobado el RIT que en el 2013 vía Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión (decreto 278-2013) se extendieron por 12 años sus incentivos, entre los que sobresalieron la exoneración del 15% del Impuesto Sobre la Venta (ISV) y del 10% de Derechos Aduaneros de Importación (DAI).

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), un total de 125 empresas estuvieron amparadas bajo el referido régimen hasta el 2023, creando 46,780 empleos directos.

En exportaciones produjeron ganancias que ascendieron 44,185 millones de lempiras y 12,412 millones de lempiras en importaciones.

Café, banano, melón, aceite de palma, camarón, frutas y vegetales son algunos de los rubros involucrados en el RIT que en su conjunto generan más de 162,000 empleos indirectos.

Desde el pasado 2 de enero estas empresas ya no gozan de los mismos privilegios en materia fiscal, entonces ¿cuáles serán los desafíos e impacto?

Dinero y Negocios (D&N) consultó a los agroexportadores sobre esta situación, quienes coincidieron que al haberse suprimido prácticamente el RIT se pierden los beneficios de exoneraciones del ISV así como derechos arancelarios en importaciones.