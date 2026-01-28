El cilindro de 25 libras de GLP doméstico se cotiza a 270.94 lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- Los consumidores del Gas Licuado Propano (GLP) de uso doméstico en su presentación de 25 libras ahora encuentran más caro el producto usado para la cocción de alimentos en hogares y negocios.

De 238.13 lempiras a 270.94 lempiras pasó el cilindro del refinado del petróleo tanto en Tegucigalpa como Comayagüela a partir de ayer, tras el vencimiento del congelamiento que mantuvo el pasado gobierno.

La última extensión del subsidio al GLP fue a través del PCM 001-2026 que contempló la medida del 2 de enero hasta el 26 de enero pasado.

En el caso de San Pedro Sula por el chimbo de gas se está pagando 249.8 lempiras cuando en la gestión de Xiomara Castro se mantuvo a 216.99 lempiras con la subvención.

La inflación interanual al cierre de 2025 se situó en 4.98% y se atenuó en 0.63 puntos porcentuales por los subsidios a los combustibles así como a la energía eléctrica.

Aunque exfuncionarios han cuestionado la falta de seguimiento de la política de subsidios por la nueva administración pública, analistas en materia económica coincidieron que el beneficio no es sostenible en el tiempo.

EL HERALDO informó que en el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el 2026 se estimó un monto de L6,822.6 millones para los referidos subsidios, es decir seis millones más que el anterior ejercicio fiscal.