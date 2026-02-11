Cerna y Reina no tienen idoneidad para fungir cargos en el BCH y Fosede

Tegucigalpa, Honduras.- Ostentar un título universitario, ser hondureño por nacimiento y tener más de 30 años de edad puede aspirarse a un nombramiento como autoridades en el Banco Central de Honduras (BCH) y en el Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede).

Bajo esa premisa fueron designados los abogados Lesly Sarahí Cerna y Eduardo Enrique Reina en estos cargos previo a que concluyera la gestión de la expresidenta de la República, Xiomara Castro.

Sin embargo, en las leyes constitutivas de ambas entidades se especifica un criterio de idoneidad que no reúnen ambos funcionarios, constató EL HERALDO.

En el decreto 53 contentivo de la Ley del BCH se precisa en el artículo 8 que para ser miembro del directorio, además de los citados requerimientos, también se debe de contar “con una amplia experiencia en materias relacionadas con la economía general, el comercio internacional, la moneda, la banca, las finanzas públicas y privadas o el Derecho Económico”.

En tal sentido, Cerna es profesional del Derecho con una maestría en Derecho Empresarial, incluyendo un doctorado en Derecho Tributario y Mercantil.

Desde el pasado 23 de enero la exsecretaria de la Presidencia y extitular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) asumió como directora del Banco Central por dos años, donde devengará un salario mayor a 100,000 lempiras mensuales, informó este rotativo.