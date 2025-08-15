BID trabaja en el desarrollo de estrategia para atender a empresarias

Tegucigalpa, Honduras- La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras, María José Jarquín, informó que se está apoyando a las empresarias del país mediante servicios de asesoría junto a una cooperativa en el desarrollo de una estrategia integral de atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“En Honduras para apoyar a la mujer empresaria mediante servicios de asesoría junto con una cooperativa estamos trabajando en desarrollar una estrategia integral de atención para pequeñas u medianas empresas lideradas o propiedad de mujeres”, manifestó a EL HERALDO.

Agregó que “también impulsamos la cadena de valor del sector textil, aumentando la participación de pymes lideradas por mujeres como proveedoras de empresas anclas y facilitando el acceso a mercado”.

Por $30 millones BID Invest, brazo para el sector privado aprobó una línea de crédito a BAC Honduras para mejorar el financiamiento a pymes involucradas en el comercio internacional.

"Esta intervención es un ejemplo de cómo al trabajar con instituciones financieras, BID Invest busca fortalecer la intermediación financiera, ampliar la disponibilidad de productos de financiamiento al comercio, proporcionar liquidez y capital de trabajo esenciales para microempresas y pymes", indicó Jarquín.

Recientemente, delegados del BID junto con directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) hicieron el lanzamiento de una iniciativa con la que se brindará asesoría empresarial y fomento de negocios en beneficio de unos 150 emprendimientos bajo un financiamiento de $270,000.