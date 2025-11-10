El BID designa a Julia Johannsen como nueva representante en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A partir del pasado 1 de noviembre el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene nueva representante en Honduras.

Se trata de Julia Johannsen, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo, sector en el que ha liderado el diálogo estratégico y técnico, el diseño de programas y políticas públicas, incluyendo la supervisión de su ejecución en varios países de la región.

Johannsen será responsable de continuar ejecutando la estrategia del BID en Honduras para el período 2019-2026 que busca fomentar el crecimiento económico y la inclusión social mediante la implementación de acciones que mejoren el capital humano, la infraestructura, el acceso a la financiación y que también se aumente la resiliencia al cambio climático.

Tres pilares tiene la referida estrategia, entre ellos el fortalecimiento de las instituciones fiscales y mejora de la eficiencia del gasto público.

Además, la acumulación de capital humano al igual que la expansión de oportunidades productivas son las otras áreas claves.

La nueva representante del BID en Honduras sustituyó a María José Jarquín que fungió en el mismo puesto por cuatro años y ahora desempeñará ese rol en Guatemala.