Wilfredo Cerrato: 'Se crearán nuevos empleos a finales del 2023'

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La economía hondureña recupera su capacidad productiva exitosamente tras una histórica caída de 9.5% del Producto Interno bruto (PIB) durante 2020, pero todavía está lejos de alcanzar los niveles de antes de la pandemia.

La recuperación de los sectores no es uniforme. Hay algunos sectores —como el sistema financiero y comunicaciones— que están a nivel de prepandemia, pero hay otros que no y normalmente esos son los que generan bastante empleo masivo, tal como agricultura y construcción. Así lo explicó el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, al ser consultado por EL HERALDO.

“Esperamos que en 2023, tal vez ya no al final, pero un poco antes, a medida que la actividad económica alcance los niveles de antes de la pandemia también se generen esos nuevos empleos… nos va a tomar entre dos y tres años”, manifestó Cerrato.

El funcionario reconoce que “como país tenemos mucho que hacer con el tema de desigualdades y el tema educativo” que es otro desafío, ya que para atraer la inversión el país debe contar con profesionales calificados.

No obstante, el presidente del BCH destaca la recuperación de la capacidad productiva de la mayoría de los rubros durante este 2021. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del BCH indica que el crecimiento de la producción fue de 10.6% a mayo, un comportamiento mayor al esperado por las autoridades.

Eso indica que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá cerca del 5.2%, que es el límite superior del rango estimado para este 2021, que es de 3.2% a 5.2%, según la revisión al Programa Monetario presentada el viernes anterior por el directorio del Banco Central.Sin embargo, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) difieren de esta proyección y estiman alrededor del 3% debido a la prolongación de la pandemia y la falta de recuperación de infraestructura productiva después de las tormentas Eta y Iota.

La inversión

Las empresas se mantienen este año con bajos niveles de inversión tanto extranjera como nacional. Para este año no se observan signos de un repunte. Para la Inversión Extranjera Directa (IED) se prevé un aumento en los flujos por la reinversión de utilidades, pero con un monto de alrededor de 600 millones de dólares, muy por debajo de los 1,100 millones que se registraban en 2018. Pese a ello, los analistas proyectan una recuperación constante para el próximo año. “A pesar de todo, como país, seguimos manteniendo el orden económico y si no lo hubiéramos hecho desde antes la situación fuera más difícil. El orden es tomado en cuenta por los inversionistas”, destacó Cerrato. Agregó que cualquier gobierno, de cualquier partido que sea deberá cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) para controlar el gasto y la deuda. Los economistas no descartan que haya factores que puedan afectar la economía, como la propagación del covid-19 y un aumento en los precios de los combustibles.

Además, advierten que la incertidumbre por los comicios electorales y la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) son riesgos inminente que pueden afectar la economía y las finanzas públicas.

