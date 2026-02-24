Caída de El Mencho
Frente frío
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Los destrozos en carretera de Tapalpa a Guadalajara
Los destrozos en carretera de Tapalpa a Guadalajara tras abatimiento de El Mencho
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 12:02
El Heraldo Videos
Videos
Los destrozos en carretera de Tapalpa a Guadalajara
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Represa Los Laureles al 60% de almacenamiento: autoridades llaman a usar agua con responsabilidad
Marbin López
Videos sucesos
¿Estuvo relacionado con un encargo el asesinato de Valeria Alvarado, estudiante universitaria en Cortés?
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Intento de violación en Curarén deja a madre muerta y a su hijo herido de gravedad por machetazos
Estalin Irías
Videos
Calles anegadas en zona norte por lluvias registradas el lunes
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Alcaldía intensifica vigilancia en túnel peatonal de Plaza Miraflores
Marbin López
Videos
Fuertes ráfagas de viento y lluvia tras ingreso de frente frío
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Corto circuito en poste eléctrico de la colonia Reynel Fúnez alarma a vecinos por el riesgo de incendio
Marbin López
Videos Honduras
Riesgo de incendio en El Manguito por corto circuito en poste eléctrico de la colonia Reynel Fúnez
Marbin López
Videos Honduras
Alcantarillas obstruidas por aguas negras en Los Hidalgos representan grave riesgo sanitario
Marbin López
Videos sucesos
Valeria Alvarado fue asesinada por un violador en serie; presuntos miembros de la MS-13
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Cronología completa del caso Valeria Alvarado, una desaparición que terminó en tragedia
Grupo OPSA