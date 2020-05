Siguen negociando plan definitivo para reapertura de economía del país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hasta la fecha no hay luz verde definitiva para iniciar con la reapertura de la economía.



La estrategia final para abrir las empresas por sectores y fechas no se ha logrado consensuar entre gobierno y sector privado como ha ocurrido en otros países que ya anunciaron planes de reactivación por etapas contempladas para los próximos tres meses.

1 Deben reabrirse todos los

relacionados con la

alimentación y servicios.

Además de bancos,

farmacias, supermercados

y gasolineras, proponen

aduana, naviera, llanteras,

veterinarias y

agropecuarias.





“Está en proceso aún definir la estrategia final. Se espera tener esta semana un plan consensuado y que pueda ser aplicado gradualmente. Hay varias consideraciones que se tienen que tomar en cuenta”, informó José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

Rivera indica que hay un plan definido dentro de la empresa privada, pero se está discutiendo con el gobierno para terminar de definirlo.

“Ya la economía del país está al borde del colapso, se va a necesitar tomar decisiones difíciles y nuevas medidas económicas y fiscales para poder darle una oportunidad de sobrevivir, entre ellas la apertura inteligente”, advirtió el líder empresarial.



Por su parte, el titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Carlos Madero, anunció que un equipo analizará las pruebas pilotos que se han realizado en restaurantes y construcción para tomar decisiones sobre la apertura inteligente a la que le apuesta el gobierno.

2 En la segunda etapa; los

restaurantes, cafés,

reposterías, barberías,

tiendas de ropa, auto

repuestos, car wash,

papelerías, salas de

belleza, iglesias y ferias

de agricultores.

“Es un proceso doloroso, pero llevar los proceso así ordenados, lentos, bien hechos creemos que es la clave de tener una apertura inteligente”, justificó Madero.

A raíz de las consecuencias del Covid-19 en el mercado laboral, donde los despidos y las suspensiones están a la orden del día, representantes de la clase obrera piden siempre priorizar la vida, pero a la vez que se acuerde una reapertura garantizando las medidas de bioseguridad para los trabajadores. Hasta la fecha los empleados suspendidos en empresas formales podrían rondar los 150,000, en el sector informal cerca de un millón de personas no tienen ingresos.

Listos

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, ha reiterado que el sector privado ha invertido en recursos para aplicar los protocolos de bioseguridad que permitirán evitar los contagios de la pandemia del coronavirus, por lo que se declaran listos para reactivarse.



Afirmó que de no estructurarse la reapertura lo más pronto posible, la mayoría de empresas no podrá reponerse de la crisis.



El también representante de la iniciativa privada, Guy de Pierrefeu, consideró que hay ciertas contradicciones porque están permitiendo que empresas o mercados, que no ofrecen ninguna medida de bioseguridad, funcionen, pero no así las empresas que están listas con sus protocolos.