“Al frente hay un rival que se respeta”: Yustin Arboleda

“Al frente hay un rival que siempre se le respeta, sabemos que es un rival complicado, pero también nosotros estamos claros y somos conscientes que es un clásico, que se juegan, que los clásicos hay que ganarlos, no importa quién llega mejor o peor. Pienso que los clásicos son partidos apartes, por lo cual no estamos preparando para ello y ojalá el día domingo podamos quedarnos con la victoria”.

El tema del invicto, el profe lo ha reiterado en varias ocasiones, si bien es mentira que no lo tienes en la cabeza, siempre va a estar ahí, pero nosotros estamos claros, sabemos cuál es el objetivo que tenemos acá, sabemos que hay que salir campeones, tenemos la obligación de ganarlo porque así lo demanda la institución y la historia de este club. El invicto, la única forma que lo puedes sostener, es que cada partido lo juegues con la misma responsabilidad, ambición y ganas de salir al campo a ganar, independientemente de quién esté al frente para poder conseguirlo. Todavía queda mucho, quedan cinco partidos de fase regular, dos de semifinales y si pasas a la final quedan dos más, estamos hablando de nueve partidos que nadie te garantiza que no vas a perder. Nosotros estamos conscientes de eso, vivimos con eso y sabemos que la responsabilidad es salir campeón independientemente si lo hacemos con invicto o no.