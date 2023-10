“No sé si voy a jugar”: Beckeles previo al duelo ante Motagua

“Las emociones para un clásico siempre son las mismas, puedes tener años, pero las sensaciones de las cosas que te gustan siguen satisfaciendo. No sé si voy a jugar, esas son decisiones del profe Troglio, pero todos acá lo vivimos así, disfrutamos los entrenamientos, nos apoyamos como familia. Nadie de nosotros piensa en esto o lo otro, sino del día a día, el fútbol es de memoria corta, no importa lo que haya pasado antes, sino el presente”, declaró ‘Nanay’.

“Todos los momentos con Olimpia he considerado que han tenido grandes jugadores y momentos, pero siempre he dicho que no podemos juzgar a un equipo por lo que ha hecho el torneo, sino hasta que sea campeón. Hasta hoy, no hemos logrado nada, solo son puntos, ni sé cuántos tenemos, no es que se me olvida, sino que vivo el día a día. El torneo cambia cuando empieza la liguilla y es allí donde empieza lo bueno, ya que una mala tarde te quita todo lo bueno que hiciste en el torneo. Esa es mi forma de transmitirle a mis compañeros que aún no hemos ganado nada”, contestó.

Respecto al momento del Ciclón, que venía a la baja en los últimos meses, Beckeles considera que han recuperado su nivel

“Motagua tarde o temprano iba a tener sus resultados, ya sea con este técnico (César Vigevani) o con Ninrod que es un amigo personal. Tienen buenos jugadores, y cuando es así los resultados pueden llegar rápido. No me sorprende nada del rival, no es como que les iba a ir mal todo el torneo, sabíamos que en su momento iban a sacar victorias y jugar bien. Yo le pongo mucha mente en nuestro partido, no caer en provocaciones y nos dediquemos a jugar, allí pasa la clave del triunfo”, cerró.