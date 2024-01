Xavi tras caer ante Real Madrid: “Estoy preparado para las criticas”

“Nos ha marcado mucho como hemos entrado al partido, no se puede entrar así, hemos estado mal en defensa, nos ha faltado mucho en los primeros minutos, no puedes perder 2-0 en diez minutos”, fueron las primeras palabras del DT catalán.

Está claro que Xavi Hernández no se vio contento no solo perder el título, también por perder ante el rival que la afición no le perdona.