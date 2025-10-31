  1. Inicio
  2. · Deportes

Washington Ortega: "Decían que nos habían pasado por arriba, que nos íbamos a comer tres"

El portero del Alajuelense dejó un claro mensaje luego de que eliminaran a Olimpia de la Copa Centroamericana y avaran a la final

  • 31 de octubre de 2025 a las 10:45
Washington Ortega: Decían que nos habían pasado por arriba, que nos íbamos a comer tres

Washington Ortega lanzó mensaje a la afición luego de que Alajuelense avanzara a la final.

 Foto: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras.- Con gol del 'Pikachu' Anthony Hernández para igualar la serie (2-2) y un show del portero Washington Ortega en la tanda de penales (0-3), Alajuelense nuevamente logró silenciar el Estadio Nacional tras superar al favorito Olimpia y disputar por tercera vez consecutiva la final del certamen.

El guardameta uruguayo fue una de las grandes figuras para sellar el pase por el título, sosteniendo a su equipo desde los 12 pasos. Ninguno de los elegidos por el técnico Eduardo Espinel le pudo anotar.

El millonario premio que perdió Olimpia por no clasificar a la final de Copa Centroamericana

Tras finalizar el encuentro, Ortega habló en los micrófonos de la Concacaf y destacó el compromiso de su equipo, lanzando un dardo para aquellos que no valoran la Copa Centroamericana y los detractores de Alajuelense.

"Agradecer a mis compañeros el tremendo esfuerzo. Desmeritan mucho esta copa, y están muy equivocados. Lo internacional es lo que más vale. Mis compañeros hicieron un esfuerzo tremendo", valoró el portero de 31 años.

Eduardo Espinel da la cara tras eliminación de Olimpia: “no es un fracaso”

"Decían que nos habían pasado por arriba de local, que acá nos íbamos a comer tres, rescatar ese esfuerzo, nunca nos dimos por vencido, luchamos hasta el final y así son las cosas. Alajuela es un equipo muy grande y se tiene que respetar", apuntó.

Para finalizar, Ortega dijo que "se lo dedico a mi familia, mis compañeros del arco, mi papá que está en el cielo y que sabía que hoy me iba a ayugdar. Me voy contento".

Según publicó la Concacaf antes que iniciara el torneo, la final será en partidos de ida y vuelta; el primer duelo se jugaría entre el 25-27 de noviembre y la vuelta entre el 2-4 de diciembre

Amargura de Olimpia, villanos del partido y alegría de Alajuelense tras clasificar a final de Copa Centroamericana

La definición por el título comenzará en Costa Rica, donde Alajuelense buscará dar el primer golpe en su lucha por el tricampeonato, y la serie se cerrará en campo del Xelaju guatemalteco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias