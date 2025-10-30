  1. Inicio
El millonario premio que perdió Olimpia por no clasificar a la final de Copa Centroamericana

El Olimpia no pudo llegar a la final de la Copa Centroamericana al caer ante el Alajuelense de Costa Rica en semifinales

  • 30 de octubre de 2025 a las 20:48
El Olimpia no pudo y quedó eliminado de la Copa Centroamericana ante el Xelajú.

 Foto: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia de Eduardo Espinel no aprovechó su localía ante el Alajuelense de Costa Rica en la fase de semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf en la cancha del estadio Nacional de la capital de la república.

Los 'Melenudos' y 'Manudos' llegaban de iguala 1-1 en el primer partido de semis, el marcador se repitió en Tegucigalpa, por lo que se fueron a tiempos extras y todo se definió desde la tanda de penales 0-3 a favor de los 'ticos'.

Olimpia quedó en el camino y se perdió un jugoso premio por no poder estar en la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf ya que se le daría 440,000 dólares (unos 11.5 millones de lempiras), esta cantidad es solo por haber llegado, ya que es lo que se lleva el subcampeón.

Premio económico del campeón de la Copa Centroamericana

El campeón de la Copa Centroamericana 2025 se llevará el millonario premio económico de 600,000 dólares (aproximadamente 15.7 millones de lempiras). Olimpia pudo aumentar a 640,000 dólares (unos 16.8 millones de lempiras) de haberla ganado, ya que terminó como líder de su grupo, por lo que se le habría otorgado un bono adicional de 40,000 dólares, ese mismo plus se lo hubieran dado se quedar como segundo, pero eso ya es historia.

¿Cuándo se jugará la final de Copa Centroamericana?

La gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025 entre Alajuelense y Xelajú se disputará entre el 25 y el 27 de noviembre la ida, y entre el 2 y el 4 de diciembre la vuelta.

Los juegos por el título será a dos partidos y al igual que se hizo en toda la fase final, el primer criterio de desempate es el gol de visitante. Si igualan en el resultado global, se consagrará campeón el equipo con mayor cantidad de goles convertidos en el estadio de su rival.

De igualar en el resultado en ambos partidos, se disputarán dos tiempos extras de 15 minutos en donde ya no cuenta el gol de visitante y de mantenerse el empate, todo se define por la tanda de penales.

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

