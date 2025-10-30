El millonario premio que perdió Olimpia por no clasificar a la final de Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia de Eduardo Espinel no aprovechó su localía ante el Alajuelense de Costa Rica en la fase de semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf en la cancha del estadio Nacional de la capital de la república. Los 'Melenudos' y 'Manudos' llegaban de iguala 1-1 en el primer partido de semis, el marcador se repitió en Tegucigalpa, por lo que se fueron a tiempos extras y todo se definió desde la tanda de penales 0-3 a favor de los 'ticos'.

Olimpia quedó en el camino y se perdió un jugoso premio por no poder estar en la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf ya que se le daría 440,000 dólares (unos 11.5 millones de lempiras), esta cantidad es solo por haber llegado, ya que es lo que se lleva el subcampeón.

Premio económico del campeón de la Copa Centroamericana

El campeón de la Copa Centroamericana 2025 se llevará el millonario premio económico de 600,000 dólares (aproximadamente 15.7 millones de lempiras). Olimpia pudo aumentar a 640,000 dólares (unos 16.8 millones de lempiras) de haberla ganado, ya que terminó como líder de su grupo, por lo que se le habría otorgado un bono adicional de 40,000 dólares, ese mismo plus se lo hubieran dado se quedar como segundo, pero eso ya es historia.

¿Cuándo se jugará la final de Copa Centroamericana?