Olimpia vs Alajuelense: Eufórica llegada de la Ultra Fiel al estadio Nacional

El Olimpia juega la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana de la Concacaf ante el Alajuelense de Costa Rica.
Cuando Olimpia juega de local la afición responde y la barra organizada de la Ultra Fiel se hizo presente con una gran caminata desde cuatras lejanas del escenario deportivo.
Olimpia igualó 1-1 en el primer choque de semifinales ante el Alajuelense y ahora se pelean el otro boleto a la final de la Copa Centroamericana.
El Xelajú de Guatemala es el equipo que espera rival en la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf luego de eliminar en penales al Real España.
Olimpia está en busca de otro título internacional, pero primero tiene que pasar por un Alajuelense. El equipo de costa Rica ha ganado los dos últimos torneos de Concacaf.