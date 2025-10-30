  1. Inicio
Olimpia vs Alajuelense: Eufórica llegada de la Ultra Fiel al estadio Nacional

El estadio Nacional se pintará de blanco, no es para menos, el Olimpia se juega el boleto a la final de la Copa Centroamericana ante el Alajuelense

  • 30 de octubre de 2025 a las 19:26
1 de 12

 Fotos: Emilio Flores
2 de 12

El Olimpia juega la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana de la Concacaf ante el Alajuelense de Costa Rica.
3 de 12

Desde horas de la tarde se veían banderas, camisas, leones, entre otros, todo por hacer valer la localía del olimpia.
4 de 12

Cuando Olimpia juega de local la afición responde y la barra organizada de la Ultra Fiel se hizo presente con una gran caminata desde cuatras lejanas del escenario deportivo.
5 de 12

Olimpia igualó 1-1 en el primer choque de semifinales ante el Alajuelense y ahora se pelean el otro boleto a la final de la Copa Centroamericana.
6 de 12

Luces de vengala, camisas, banderas, bombos, y todo utensilio para hacer notar su presencia en su llegada al estadio Nacional.
7 de 12

Bellas chicas también caminaron entre los cientos de aficionados del Olimpia al Nacional. Alajuelense sabrá que jugará de visita.
8 de 12

Olimpia puede igualar sin goles ante Alajuelense y avanzar a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
9 de 12

El Xelajú de Guatemala es el equipo que espera rival en la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf luego de eliminar en penales al Real España.
10 de 12

El estadio Nacional de Tegucigalpa se pintará de blanco y esperan celebrar el pase a la final.
11 de 12

Con cánticos y haciendo mucho ruido caminaron por varias calles de Tegucigalpa los aficinados hasta llegar al estadio Nacional.
12 de 12

Olimpia está en busca de otro título internacional, pero primero tiene que pasar por un Alajuelense. El equipo de costa Rica ha ganado los dos últimos torneos de Concacaf.
