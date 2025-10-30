Olimpia no pudo ante Alajuelense y queda fuera de la final de Copa Centroamericana 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Alajuelense, contra todo pronóstico, se clasificó a la final de la Copa Centroamericana﻿ en el Estadio Nacional de Tegucigalpa tras vencer en tanda de penales 3-0 a Olimpia. El partido de vuelta terminó 1-1, dejando un global de 2-2 entre ambos equipos. Así, los manudos se medirán en la final contra Xelajú.

En los penaltis se vivió un déjà vu de lo que le sucedió al Real España contra Xelajú. Fallaron los tres lanzadores; Mango Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché, y eso fue aprovechado por los costarricenses que en el trayecto del juego fueron mejores. Durante los primeros minutos, Diego Campos intentó sorprender al portero de Olimpia, Edrick Menjívar, con disparos al 28' y 35', pero el guardameta estuvo muy atento y evitó cualquier peligro. Sin embargo, cuando Alajuelense dominaba, llegó el gol de los hondureños. Al 37', Jerry Bengtson protagonizó una jugada brillante al acomodar el balón de cabeza y cederlo de taquito a Jorge Benguché, quien con un potente remate rompió el marco de Washington Ortega para abrir el marcador. Los locales tomaron ventaja 1-0. Antes del descanso, Anthony Hernández mostró su peligro constante. Al 44', el atacante realizó un buen disparo, que nuevamente fue desviado fuera por la defensa de Olimpia, dejando la incertidumbre en el marcador. En el complemento, Alajuelense apretó y al 56', Ronaldo Cisneros remató con poca claridad, pero Menjívar respondió con una gran atajada enviando el balón al tiro de esquina. El dominio costarricense se hacía sentir en el campo. Al 65', Olimpia volvió a salvarse tras un potente remate de Rashir Parkins, que falló de forma inexplicable frente al arco. El guardameta albo y la defensa hondureña resistían la presión de los costarricenses, que dominaban a placer, pero sin ser certeros. La recompensa llegó al 70' con un gol de Anthony Hernández. Su disparo, desviado levemente por Elison Rivas, superó a Menjívar y empató el marcador, encendiendo la esperanza para Alajuelense de avanzar. Con el empate, los entrenadores comenzaron a mover sus piezas, realizando varios cambios para intentar definir el partido durante el tiempo reglamentario y evitar la prórroga. En los tiempos extras cada uno tuvo una clara, pero Alajuelense siguió siendo superior. Al 104', desperdiciaron oportunidades claras ante una defensa de Olimpia que mostró debilidades, pero también se encontraron con grandes intervenciones del guardameta hondureño. Al 107', Olimpia se animó por fin con un remate de José Mario Pinto que se fue por un costado, demostrando que la lucha aún continuaba en la búsqueda del pase a la final, pero todo estaba escrito: el clasificado salía desde el manchón de penal. La tanda fue funesta para los de Eduardo Espinel. Los tres lanzadores fallaron; Carlos Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché tuvieron dos oportunidades ante el adelanto del portero Ortega e increíblemente ambas oportunidades fueron dilapidadas. Con esto, Alajuelense ganó la serie 3-0 y se clasificó a la final para jugarla contra Xelajú de Guatemala.

----------------------------------- MINUTO A MINUTO: MIN. 120- FINAL DEL PARTIDO. Todo se definirá en la tanda de penales. MIN. 110- De persistir el empate, el partido se definirá en tanda de penales. MIN. 105- FINAL DEL PRIMER TIEMPO EXTRA. Olimpia y Alajuelense siguen empatando 1-1. MIN. 103- Entraron Dereck Moncada y Carlos Sánchez; salieron Jerry Bengtson y Elison Rivas en Olimpia. MIN. 99- Disparo de Jhon Lucumí que pasa a un costado del marco de Menjívar. MIN. 91- Arrancó el primer tiempo del alargue en el estadio Nacional de Tegucigalpa. MIN. 90- FINAL DE LOS 90 MINUTOS REGLAMENTARIOS. Olimpia y Alajuelense jugarán alargue en la semifinal de Copa Centroamericana.

MIN. 90- Jeison Lucumí, jugador del Alajuelense, es amonestado por fuerte falta contra Elison Rivas. MIN. 86- Alajuelense tiene sufriendo al Olimpia y está mandando el partido de semifinal al alargue.

MIN. 83- Cambios en Olimpia: Entraron Maynor Arzú y Marcos Montiel; salieron Michaell Chirinos y Agustín Mulet MIN. 70- ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE ALAJUELENSE! Anthony Hernández aprovecha rebote, sacó potente disparo y termina empatando el partido ante Olimpia. MIN. 68- Disparo de Benguché que terminó desviado Bengtson y se introdujo el balón en el marco del Alajuelense. El gol fue anulado por fuera de juego. MIN. 65- Se vuelve a salvar Olimpia. Rashir Parkins conectó de zurda y su remate pasó apenas desviado del marco de Menjívar. MIN. 64- Olimpia pierde la media cancha y Alajuelense está cerca de anotar el empate en el partido. MIN. 56- Ronaldo Cisneros no empalmó bien el balón y remató mordido. Edrick la mandó al tiro de esquina. Se salva Olimpia. MIN. 46- Arrancó el segundo tiempo: Alajuelense busca la remontada ante los leones en el torneo de Concacaf. MIN. 45- FINAL DEL PARIMER TIEMPO. Olimpia se va al descanso venciendo al Alajuelense en semifinal de vuelta de Copa Centroamericana. MIN. 44- Intenta Alajuelense poner el empate en el partido. Anthony Hernández recibió un rebote en el área y terminó disparando desviado. MIN. 37- ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE OLIMPIA! Jorge Benguché recibe gran asistencia de taquito por parte de Jerry Bengtson y rompe el marco del Alajuelense. MIN. 34- Recibió pleno Diego Campos frente al área de Olimpia y su remate lo mandó lejos del marco rival. MIN. 24- Sale Jamir Maldonado y entra Kevin López en Olimpia.

MIN. 23- Tensión en Olimpia. Jamir Maldonado queda tendido en el suelo y parece que va a salir lesionado. MIN. 18- Centro de Chirinos al área rival que no pudo conectar Jerry Bengtson. Se la perdió el capitán de Olimpia. MIN. 17- Remate de Matarrita que se va desviado del marco de Edrick Menjívar. Ya prueba de larga distancia Alajuelense. MIN. 14- Centro de Kevin Güity desde la banda derecha que termina rechazando con el hombro Fernando Piñar. Busca el primero del partido con insistencia Olimpia.

MIN. 12- José Mario Pinto se hizo el espacio y terminó soltando un remate desde afuera del área que pasó apenas desviado del marco de los ticos. MIN. 12- Intentaba Alajuelense buscar a uno de sus atacantes mediante pase filtrado, pero el balón cae directo en las manos del portero Menjívar. MIN. 6- José Mario Pinto se largó de la marca tras una fenomenal pared y llegó hasta la línea de fondo, donde la pasó para Benguché que no pudo con la defensa de Alajuelense. 8:06 PM- ¡Arrancó el partido! Olimpia y Alajuelense ya se están enfrentando por la Copa Centroamericana de Concacaf 7:35 PM- Olimpia también ya calienta frente a un marco impresionante de aficionados.

7:30 PM- Alajuelense ya realiza ejercicios de calentamiento sobre el verde césped del Nacional.

7:20 PM- Cabe recordar que el partido no va por señal abierta y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

7:10 PM- Según el reglamento, Olimpia avanzará con un triunfo o un empate 0-0, mientras que una derrota o un empate por más de un gol (2-2, 3-3, etc.) lo dejaría fuera. Un nuevo 1-1 enviaría la serie al tiempo extra y, de ser necesario, a la tanda de penales. 7:05 PM- Así sale el Alajuelense: Washington Ortega; Guillermo Villalobos, Celso Borges, Anthony Hernández, Diego Campos, Alexis Gamboa, Ronaldo Cisneros, Ronald Matarrita, Fernando Piñar, Creichel Pérez y Rashir Parkins. 7:00 PM- Impresionante recibimiento de La Ultras Fiel al Olimpia en su llegada al Nacional.

6:50 PM- Olimpia confirma su 11 titular Alajuelense: Edrick Menjívar, Kevin Güity, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Elison Rivas, Jamir Maldonado, Agustín Mulet, Michaell Chirinos, José Mario Pinto, Jerry Bengtson y Jorge Benguché.

6:40 PM- Las lindas chicas no pueden faltar y desde ya engalanan la previa del partido en el certamen de Concacaf.



6:35 PM- Habrá llenazo en el estadio Nacional Chelato Uclés, Los aficionados del Albos hacen largas filas desde tempranas horas para copa el coloso capitalino.

6:30 PM- Bienvenidos al minuto a minuto del partido de semifinal de Copa Centroamericana entre Olimpia de Honduras y Alajuelense de Costa Rica. ------------------------------------

PREVIA DEL PARTIDO

Con las entradas agotadas y un ambiente de fiesta asegurado, el estadio Chelato Uclés será el epicentro de un duelo que promete emociones al límite. El equipo hondureño llega con una ligera ventaja tras empatar 1-1 en el juego de ida disputado en Costa Rica, resultado que le otorga la posibilidad de clasificar a la gran final con solo empatar 0-0 o ganar. Sin embargo, al frente tendrá a un Alajuelense bicampeón del área, con experiencia en instancias decisivas y sed de revancha. Los “manudos” están decididos a silenciar la capital hondureña y volver a otra final internacional. “Nosotros tenemos que salir campeones, está claro. El equipo ya está confirmado para el partido; los aficionados pueden estar tranquilos, los que entren van a dejar todo”, aseguró el técnico albo Eduardo Espinel, consciente del reto que implica enfrentar al conjunto tico. Olimpia llega con algunas bajas sensibles, como las suspensiones de Jorge Álvarez y Yustin Arboleda, además de la ausencia de Edwin Rodríguez, pero con la motivación intacta y el impulso de su gente. El cuerpo técnico estudia alternativas en el mediocampo, donde Agustín Mulet y Marcos Montiel se perfilan como los reemplazantes naturales. El plan sería explotar las bandas con velocidad y precisión, buscando lastimar a una defensa costarricense que sufrió en el juego de ida. “Hay que demostrar nuevamente que estamos capacitados para estar a la altura de este campeonato de semejante prestigio”, añadió Espinel, decidido a escribir una nueva página gloriosa con el León. Según el reglamento, Olimpia avanzará con un triunfo o un empate 0-0, mientras que una derrota o un empate por más de un gol (2-2, 3-3, etc.) lo dejaría fuera. Un nuevo 1-1 enviaría la serie al tiempo extra y, de ser necesario, a la tanda de penales. El ganador se medirá en la gran final ante Xelajú de Guatemala, que eliminó al Real España en una dramática definición desde los doce pasos. El partido está programado para las 8:06 p.m. y podrá verse en vivo por ESPN y Disney Plus, además de seguir el minuto a minuto en la web de Diario EL HERALDO. Con más de 19 mil boletos vendidos, el Chelato Uclés promete un lleno total y un ambiente electrizante. El canadiense Pierre-Luc Lauziére será el árbitro encargado de impartir justicia en este duelo donde no hay margen para el error: solo uno avanzará a la gran final de Centroamérica.

DATOS DEL PARTIDO