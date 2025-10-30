  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense

El Nacional se llenó de linduras para disfrutar de una linda noche de fútbol internacional

  • 30 de octubre de 2025 a las 17:46
¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
1 de 20

Olimpia y Alajuelense se enfrentan esta noche por el juego de vuelta de las semifinales de Copa Centroamericana. Las bellas aficionadas que engalanaron la previa del partido.

Fotos: Emilio Flores y Marvin Salgado.
¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
2 de 20

La hermosuras no pueden faltar en este tipo de partidos de Copa Centroamericana y hoy llegaron a apoyar al Olimpia ante Alajuelense.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
3 de 20

Estas dos hermosas jóvenes llegaron bien identificadas con su camiseta del Olimpia, que sueña con llegar a la final del torneo de Concacaf.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
4 de 20

EL HERALDO llegó desde tempranas horas al estado Nacional Chelato Uclés y captó a estas lindas chicas en las afueras de coloso capitalino.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
5 de 20

Las filas de aficionados eran interminables a la espera de que abrieran los portones del estadio.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
6 de 20

Estas damas eligieron llegar sus abrigos para cubrirse del frio que impera en la capital de nuestro país.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
7 de 20

Las hermosuras decidieron irse en grupo a ver a su amado león, que llega con ventaja por reglamento a este partido de vuelta.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
8 de 20

Estas dos lindas sampedranas viajaron hasta Tegucigalpa para poder ver a su equipo en un trascendental partido de torneo internacional.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
9 de 20

Las lindas aficionadas del Olimpia robaron muchas miradas previo al pitazo inicial del partido.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
10 de 20

¡Hermosuras! Las lindas chicas que lucen la camiseta negra de visita del Olimpia.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
11 de 20

Ella lució con orgullo la bandera del equipo Merengue en su llegada al Nacional.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
12 de 20

El sector de silla del estadio fue uno de los primeros en llenarse de bellas damas.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
13 de 20

Ella fue captada con su linda camiseta del Olimpia a pocos minutos del arranque del juego.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
14 de 20

Así posó esta dama para el lente de EL HERALDO. Disfruta de una rica "helada".

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
15 de 20

Otras de las hermosas chicas que lució la camiseta negra del león.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
16 de 20

Ella enamoró con su lindura. Se robó varias miradas en el Chelato Uclés.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
17 de 20

Estas dos amigas vivirán la intensidad del Olimpia vs Alajuelense.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
18 de 20

Las aficionadas del Olimpia no quieren perderse detalles del partido.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
19 de 20

Otras de las linduras que se robó el show en el Nacional de Tegucigalpa.

¡Fue una pasarela! Las bellas chicas que encendieron la previa del Olimpia vs Alajuelense
20 de 20

Olimpia y Alajuelense juegan a partir de las 8:00 PM

Cargar más fotos