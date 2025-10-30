Amargura de Olimpia, villanos del partido y alegría de Alajuelense tras clasificar a final de Copa Centroamericana

Olimpia quedó eliminado de Copa Centroamericana tras caer en la semifinal ante Alajuelense. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.
La barra Ultra Fiel montó un gran carnaval para recibir al Olimpia en su llegada al estadio Nacional de Tegucigalpa.
Las lindas chicas se robaron el show en este partido entre Olimpia y Alajuelense por semifinales de Copa Centroamericana.
"El Amo y León de Centroamérica". El lindo tifo de la hinchada del Olimpia para recibir a su equipo en la salida a la cancha.
Este fue el 11 titular de Olimpia en el partido ante Alajuelense: Edrick Menjívar, Kevin Güity, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Elison Rivas, Jamir Maldonado, Agustín Mulet, Michaell Chirinos, José Mario Pinto, Jerry Bengtson y Jorge Benguché.
Olimpia arrancó con sed de victoria el partido y tuvo jugadas claras para abrir el marcador.
Al minuto 20 del juego los jugadores del equipo hondureño pedían penal por una supuesta mano de un rival. El árbitro principal decidió que siguiera el partido.
Al minuto 23 del partido el volante Jamir Maldonado pisó mal y terminó lesionado.
Las tristes imágenes que dejó la lesión del jugador melenudo. Axel Jamir no quería salir del terreno de juego.
Finalmente tuvo que salir en camilla del engramillado del estadio Nacional Chelato Uclés.
El partido estaba trabado hasta que al minuto 37 Jerry Bengtson se inventó esta genialidad y se la paso de taco a Jorge Benguché.
El "Toro" no perdonó y fulminó al portero Washington Ortega para poner el primer gol del partido. Olimpia se adelantaba 2-1 en el marcador global.
Así celebraron los jugadores de Olimpia en primer gol del partido frente a sus aficionados en el coloso capitalino.
Alajuelense salió con todo en la segunda mitad y le ganó por completo la media cancha al Olimpia.
Al minuto 70 le llegó la recompensa a los ticos. Anthony Hernández, el mejor jugador de los costarricenses, remató a marco y con un leve desvío de Elison Rivas, venció a Menjívar.
Con ese gol mandó la serie al alargue para definir al rival de Xelajú en la final de la Copa Centroamericana 2025.
En el alargue ambos equipos mostraban cansancio y no se pudieron hacer daño.
El marcador finalizó 1-1 (2-2 global) en 120 minutos y todo se definiría en tanda de penales.
Olimpia no estuvo fino y sus 3 tiradores fallaron. Mango Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché fueron los villanos del equipo Merengue.
Por su parte, Alajuelense estuvo impecable con todos sus tiradores y anotó los 3 lanzamientos para liquidar la serie.
Olimpia quedó eliminado en semifinales de la Copa Centroamericana 2025.
Los rostros de tristeza en los jugadores olimpistas tras esta triste eliminación.
El festejo de Alajuelense por la clasificación a la final del certamen de Concacaf.
Tristeza en Olimpia tras quedar eliminado una vez más a nivel internacional.
Menjívar fue uno de los más afectados en el equipo hondureño.
Así se fue a los camerinos Eduardo Espinel tras el final del partido.
Amargura total de Olimpia por la eliminación.