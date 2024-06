Xavi lo iba a sacar del Barcelona, pero Hansi Flick quiere que se quede

BARCELONA, ESPAÑA.- Hansi Flick ya trabaja pensando en la próxima temporada. El técnico alemán llegó al Barcelona para borrar una campaña desastrosa y devolver al equipo a los puestos que merece.

Xavi tenía otro plan, pero con su salida varios jugadores que iba a echar del club, ahora pueden quedarse, uno de esos casos es Vitor Roque.

A Hernández el brasileño nunca lo convenció y aseguró que no contaba con él: “No respondo a los agentes de jugadores. No puedo hacer eso. El futuro de Vitor se discutirá internamente para tomar la decisión final. No juega más por cuestión de competencia en un equipo como el FC Barcelona. Aquí compites con jugadores muy grandes”, decía cuando aún era DT blaugarana.