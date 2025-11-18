  1. Inicio
  2. · Deportes

Video: Con alabanzas y entre un gran ánimo llegó Honduras al estadio para jugar vs Costa Rica

Así fue cómo llegó la Selección de Honduras y lo que hicieron los futbolistas de la Bicolor

  • 18 de noviembre de 2025 a las 17:53

San José, Costa Rica.- Pasadas las 5:00 PM hizo su arribo la Selección Nacional de Honduras al Estadio Nacional de San José para su duelo ante Costa Rica.

La Bicolor necesita ganar y en su arribo se notó un gran optimismo en el grupo de jugadores.

¡Fracaso! Honduras iguala ante Costa Rica y no pudo clasificar al Mundial 2026

La transmisión de Teletica captó la llegada de la "H" con un considerable ruido dentro del bus.

Este ruido correspondía a alabanzas, gritos y arengas de los seleccionados, confiados de poder conseguir el boleto de clasificar a la cuarta Copa del Mundo.

Honduras y Haití llegan con ocho puntos, mientras los ticos ostentan seis unidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias