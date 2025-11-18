Video: Con alabanzas y entre un gran ánimo llegó Honduras al estadio para jugar vs Costa Rica

San José, Costa Rica.- Pasadas las 5:00 PM hizo su arribo la Selección Nacional de Honduras al Estadio Nacional de San José para su duelo ante Costa Rica.

La Bicolor necesita ganar y en su arribo se notó un gran optimismo en el grupo de jugadores.

La transmisión de Teletica captó la llegada de la "H" con un considerable ruido dentro del bus.

Este ruido correspondía a alabanzas, gritos y arengas de los seleccionados, confiados de poder conseguir el boleto de clasificar a la cuarta Copa del Mundo.

Honduras y Haití llegan con ocho puntos, mientras los ticos ostentan seis unidades.