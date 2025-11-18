Increíble, pero cierto: Selección no ganó ningún juego y puede clasificar al Mundial vía repechaje

Un caso bastante extraño se dio en la eliminatoria de la UEFA donde la Selección de Suecia se clasificó al repechaje de esa Confederación sin haber ganado un partido en fase de grupos y sigue soñando con ir al Mundial 2026. ¿Por qué?
Suecia va a jugar el repechaje al Mundial habiendo sido última de su grupo en las Eliminatorias. ¿Por qué Porque fue líder de su grupo en la pasada Nations League.
El combinado nórdico fue el mejor del Grupo 1 (en Liga de Naciones), superando a Eslovaquia, Estonia y Azerbaiyán. Lo conseguido en esta competencia le otorgó un lugar en la fase decisiva por un lugar en la próxima Copa del Mundo.
Suecia fue ganador en la Liga C por la UEFA Nations League y esto le da un cupo a los Play Offs al Mundial junto con Rumania, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte por ser los 4 mejores ganadores de grupo de la Nations League.
En la eliminatoria de la UEFA así terminó Suecia su grupo con tan solo dos empates y por debajo de Eslovenia, Kosovo y Suiza; esta última consiguiendo el boleto directo al Mundial.
Suecia: Cinco partidos jugados, no ganó ninguno. Perdió con Kosovo de local y también de visitante; lo mismo con Suiza. Apenas empató con Eslovenia.
Serán 12 selecciones que pelearán el repechaje en la UEFA donde solo cuatro conseguirán el boleto a la Copa del Mundial del 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.
Una de las sorpresas en este repechaje es la presencia una vez más de Italia que quedó segunda en su grupo detrás de la Noruega de Erling Haaland.
De acuerdo al formato de UEFA para estas eliminatorias, los 12 equipos que acabaron esta fase como segundos lugares de sus respectivos grupos son los que accederán a esta repesca, así como las 4 mejores escuadras ganadoras de sus grupos en la última edición de la UEFA Nations League que no hayan terminado como líderes o sublíderes de sus sectores en las eliminatorias.
Estas son las selecciones clasificadas al repechaje en busca de cuatro cupos. A diferencia del repechaje intercontinental que otorgará 2 plazas en la competencia, la repesca de Europa se jugará aparte del resto del mundo a finales del próximo mes de marzo. Los primeros enfrentamientos y fechas serán decididos este jueves 20 de noviembre en un sorteo por parte de la FIFA.