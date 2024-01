Repechaje Honduras vs Costa Rica, precio de boletos y dónde comprar

El otro compromiso del repechaje es entre Canadá y Trinidad y Tobago, donde sin duda los norteamericanos son amplios favoritos para conseguir el otro boleto a la Copa América.

Es importante mencionar que los dos enfrentamientos son a un solo partido, por lo que se tratan de partidos de matar o morir.

Los boletos para el repechaje en el Toyota Stadium estarán disponibles al público en concacaf.com/es/liga-de-naciones a partir de este viernes 26 de enero a las 10:00 am CT (11:00 am ET).