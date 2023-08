“Estamos en condiciones de ganar y pelear con todos”: Troglio revela la ventaja que tiene Olimpia sobre Real Estelí

Yo no creo que enfrentar a todo equipo nicaragüense haga que todos sean iguales. Para mí, a lo mejor que vengo de Argentina, tengo otra óptica diferente de la que tienen todos ustedes, el fútbol centroamericano es muy parejo. Es decir, no hay un equipo en el que digas que este equipo es mejor que el otro, o el hondureño mejor que el de Costa Rica. Entonces, venir a un campo sintético contra un equipo que por algo no pierde después de tanto tiempo lo hace un partido distinto ante el Diriangén. Con Diriagén salió un resultado positivo, pero tranquilamente el rumbo pudo ir a otro lado y esa diferencia no hubiera existido, así que no lo emparentó para nada. Hay que jugar, cada partido tiene su tónica diferente, es totalmente distinto, no.