Tres tarjetas rojas en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026

Ciudad de México.- Más tarjetas rojas que goles en el partido inaugural de United 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte. El conjunto del 'Vasco' Aguirre se llevó la victoria con un marcador de 2-0 a favor, pero la atención principal se la llevará el árbitro brasileño, Wilton Sampaio, por haber sacado en tres ocasiones la cartulina roja.

Al minuto 49, apenas transcurridos cuatro minutos de la segunda mitad, el mediocampista sudafricano Yaya Sithole se convirtió en el primer expulsado del certamen. El volante vio la tarjeta roja directa tras derribar a Brian Gutiérrez justo afuera del área penal, cortando una jugada manifiesta de gol cuando el atacante mexicano avanzaba completamente solo de cara a la portería. Cuando la escuadra visitante intentaba sobrevivir con diez hombres, la frustración volvió a pasar factura en el tramo final. Al minuto 82, el árbitro detuvo las acciones tras recibir el llamado de alerta por parte de VAR. En las pantallas se constató que, durante un forcejeo, el experimentado Themba Zwane le soltó un manotazo en el rostro al mexicano Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

Tras una rápida revisión en el monitor, Sampaio regresó al campo para expulsar a Zwane por agresión, dejando a los Bafana Bafana en una situación cuesta arriba con apenas nueve futbolistas en el terreno de juego.

México tampoco se salvó del castigo