Tiktoker Brayan "La Playa" revela la verdad sobre su fichaje en Liga Nacional de Honduras

Sin embargo, el propio creador de contenido pidió calma y explicó que aún no puede considerarse jugador oficial del equipo, ya que apenas cumple sus primeros días de evaluación.

San Pedro Sula, Honduras.- La llegada de Brayan Domínguez , conocido como “La Playa” al Génesis PN se convirtió en uno de los temas más comentados de la semana en el fútbol hondureño. El reconocido tiktoker catracho revolucionó las redes sociales tras aparecer entrenando con el club, despertando todo tipo de reacciones entre aficionados y seguidores.

"Las personas se están adelantando un poquito. Es una prueba nada más. Solo tengo dos días de haber entrenado. Todavía no está nada dicho y tengo que pasar unas evaluaciones para ver si damos la talla", expresó a EL HERALDO luego del partido de los caninos contra Marathón.

El creador de contenido reveló que todo comenzó tras una conversación con integrantes de la junta directiva del Génesis PN Inicialmente presentó un proyecto relacionado con redes sociales, pero la institución le abrió la puerta para demostrar que también puede aportar dentro del terreno de juego.

"Me dijeron que, si me sentía con la capacidad de apoyar al equipo, que viniera a probarme y, si le llenaba el ojo al entrenador y a la directiva, podíamos llegar a un acuerdo."

Brayan explicó que, más allá del resultado de la prueba, disfruta cada momento que está viviendo.

"Todo es ganancia para mí ahorita. Si no se da, por lo menos por la anécdota nos llevamos algo a casa", comentó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la historia que une al influencer con la institución. Antes de convertirse en una de las figuras más populares de las redes sociales en Honduras, Brayan fue oficial de la Policía PN durante casi diez años, razón por la que siente un cariño especial por el club.

"Fungí como oficial de policía por casi diez años. Ingresé a la Academia Nacional de Policía y por eso le tengo mucho aprecio a la institución; de ahí nace este equipo”, reveló.

Sobre sus primeros entrenamientos, aseguró que encontró un plantel competitivo y un ambiente positivo, además de destacar el respaldo que ha recibido por parte del cuerpo técnico.

"El equipo está muy bien conformado, hay jugadores con experiencia y muchos jóvenes que están haciendo bien las cosas. La directiva está apoyando y creo que tenemos equipo para competir."

Aunque muchos lo han visto desempeñarse como defensa en partidos entre creadores de contenido, Brayan reveló que durante esta prueba está siendo utilizado como delantero.

"En los partidos de tiktokers juego de defensa central, pero aquí vamos a probar como delantero. Esa es la idea, competir en la zona de adelante y aportar al equipo."