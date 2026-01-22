Definido: Solani Solano tiene nuevo equipo tras ser dado de baja en Olimpia

Puerto Cortés, Honduras.- Platense FC está muy cerca de cerrar un nuevo refuerzo para el torneo Clausura de la Liga Nacional. Este jueves 22 de enero, Solani Solano apareció entrenando con normalidad junto al resto del plantel escualo, lo que prácticamente confirma su llegada al conjunto de Puerto Cortés para el segundo campeonato de la temporada.

El exfutbolista de Olimpia se presentó con los colores del "Tiburón" y participó en la sesión dirigida por el cuerpo técnico, generando expectativa entre los aficionados. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente fue interpretada como una señal clara de que el acuerdo entre ambas partes está avanzado y a detalles de hacerse oficial.