De jugar en Motagua a trabajar en construcción en EE UU: La nueva vida de Esdras Padilla

Decidió retirarse del fútbol profesional para trabajar en Estados Unidos. Esta es la nueva vida de Esdras Padilla.
Esdras Padilla se inició en el Municipal Valencia en el año 2005. Ese mismo año se fue al Hispano de Comayagua donde se dio a conocer junto a su hermano Rigoberto Padilla, en donde jugó hasta 2008. Ese mismo año se trasladó a Motagua, en donde jugó hasta 2013.
El Vida fue su último club profesional del zaguero Esdras Padilla y decidió retirarse a finales del 2019.
Esdras Padilla se trasladó a Estados Unidos junto a su familia y siguió jugando al fútbol amateur.
“Gracias a Dios porque me diste una hermosa carrera profesional (16 años) y gracias a ti gané todo en Honduras”, fueron las palabras del oriundo de Tegucigalpa que compartió en sus redes sociales en su momento.
“En su momento, a mis 30 años puse un stop definitivo, debido a los planes que tenía”, comunicó el exjugador que jugó en muchas ocasiones como volante de contención.
Tiene tres hijos con la modelo Roxana Kafati. , la primera hija se llama Roxana Monique, el segundo hijo se llama Esdras Dominic y el último Santi Gesú.
Roxana Kafati es también una reconocida empresaria y destaca con su belleza. Siempre se le vio en los estadios apoyándolo.
En gran parte de su vida en Estados Unidos desde el 2020 ha vivido en Charlotte, Carolina del Norte.
Esdras Padilla coincide con sus amistades del fútbol como Carlo Costly en los encuentros deportivos en Estados Unidos.
En sus redes sociales añade que es CEO en la empresa Vettura Contractor.
En 2009 fue mundialista Sub-20 con Honduras en Egipto, es una camada con Mario Martínez, Alfredo Mejía, Wilmer Crisanto entre otros futbolistas.
Esdras Padilla participa en constantes torneos amateurs de fútbol en Estados Unidos donde es reconocido por los presentes.
Es un amante de pasar buen tiempo al aire libre junto a su familia.
Esdras Padilla comparte en sus redes momentos trabajando en la construcción en Estados Unidos.
Además, recuerda que no fue fácil dejar la el fútbol profesional para emigrar al país norteamericano.