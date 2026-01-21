Solani Solano confiesa que es hermano de reconocido crack mundial: Fue subcampeón de Champions

Sorpresa con la última revelación de Solani Solano. Es hermano de reconocido crack mundial y fue subcampeón de Champions League.
El futbolista hondureño Solani Solano ha sorprendido en las últimas horas al hacer impactante confesión sobre relación con crack mundial.
El exatacante del Olimpia confesó que es hermano de reconocido jugador colombiano.
Se trata de Juan Guillermo Cuadrado, quien es uno de los futbolistas más emblemáticos del fútbol colombiano de las últimas décadas.
Surgido del Independiente Medellín, dio el salto a Europa para construir una carrera de élite en clubes como Fiorentina, Chelsea, Juventus e Inter de Milán.
Además, se convirtió en pieza clave de la Selección de Colombia, con la que disputó Copas del Mundo y torneos continentales.
En ese recorrido se destacó por su velocidad, desborde y polifuncionalidad por la banda derecha.
En medio de esa trayectoria internacional consolidada, salió a la luz la historia poco conocida y casi increíble.
Cuadrado resultó ser medio hermano del futbolista hondureño Edwin Solani Solano.
El vínculo familiar fue confirmado por ambos tras un encuentro casual durante una convocatoria de selecciones.
Así se reveló un lazo inesperado entre dos carreras que crecieron en contextos distintos, pero unidas por la misma sangre y el mismo deporte.
La historia comenzó como una anécdota familiar que nadie tomó del todo en serio, según recuerda Solani.
Todo surgió por el comentario de un tío que le dijo que su papá había sido marido de la mamá de Juan Guillermo Cuadrado.
Al principio, el futbolista hondureño lo descartó incrédulo y pensó que se trataba de una broma.
El destino lo enfrentó a la duda cuando, en un viaje con la Selección de Honduras a Curazao bajo el mando de Diego Vázquez, vio a Cuadrado de cerca.
Tras un día de incertidumbre, decidió acercarse a él en la playa y hacerle la pregunta que llevaba guardada.
La reacción del colombiano fue inmediata y confirmó la historia, incluso enviando una foto del encuentro a su madre.
Hoy, Solani resume el vínculo con humor, aclarando que no crecieron juntos, pero que el fútbol y la vida los cruzaron para revelar una relación tan inesperada como real.