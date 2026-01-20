Fichajes: Olimpia y Motagua mueven piezas, legionario cambia de equipo y técnico para Honduras

Olimpia, Motagua y la Selección de Honduras acaparan las portadas. Estos son los últimos rumores y fichajes del fútbol hondureño.
Gabriel Leiva Rojas - De Costa Rica a Honduras. El mediocampista tico fue anunciado como nuevo refuerzo para el Olancho FC.
Fabricio Silva - El defensor uruguayo fue fichado por el Juticalpa FC, proveniente del CD Victoria.
Kemsie Abbott - El centro delantero fue anunciado este martes como nuevo fichaje del Estrella Roja de Danlí, en la segunda división de Honduras.
Moisés Alvarado - Real España enviará a préstamo por un tiempo de seis meses al habilidoso mediocampista de 20 años, su destino sería el CD Choloma.
Steven Martínez - El joven defensor fue anunciado como refuerzo del CD Choloma. Llega desde Panteras, de la segunda división de Liga Nacional.
Carlos Roberto Bernárdez - Victoria hizo oficial la renovación del delantero beliceño.
Esaú Flores - El portero tomo la decisión de no seguir en Génesis PN y regresa al Victoria para el torneo Clausura 2026.
Michaell Perelló - EL HERALDO ha conocido que el talentoso portero Michaell Perelló renovó con el Victoria para el Clausura 2026.
Rolando Blackburn - Asimismo, EL HERALDO conoció que la Jaiba Brava se quiere reforzar en ataquey ya trabaja en el regreso del goleador panameño.
Luis Hurtado - El Victoria también tiene pláticas con el delantero colombiano para su incorporación en el Clausura 2026.
Yaudel Lahera García - Tal como lo adelantó EL HERALDO, el atacante cubano regresa a las filas del Victoria de La Ceiba.
Eddie Hernández - El veterano delantero catracho se olvidó del Municipal de Guatemala y ya fue anunciado como nuevo fichaje en el Real España de Jeaustin Campos.
Javier Rivera - Marathón trabaja en la renovación de contrato del futbolista panameño que se ha consolidado y es uno de los referentes en la zona defensiva del club verdolaga.
Henry Figueroa - El técnico Pablo Lavallén lo pidió y la directiva se lo concedió. El defensor fue renovado este día con Marathón.
Israel Coll - El mediocampista argentino interesa en Marathón y en los próximos días se podría concretar su fichaje. Su último equipo fue el FC Ashdod de Israel.
Rodrigo de Olivera - A falta de una resolución oficial en cuanto su salida del Olancho FC, ya está entrenando con Motagua de cara al inicio del torneo Clausura. Esta semana se resuelve su situación contractual y será jugador del ciclón azul.
Maicol Cabrera - Tras su paso fugaz por Motagua, el atacante uruguayo se convertirá en nuevo fichaje del CD Águila de El Salvador.
Mango Sánchez - El lateral melenudo no saldrá del Olimpia como se había rumorado en un principió. En las últimas horas se conoció que entra en los planes de Eduardo Espinel para el Clausura 2026.
Olimpia ha decidido cerrar filas y se espera que ya no salgan más jugadores, al contrario, estarían llegando dos nuevos refuerzos al club.
Romell Quioto - El atacante hondureño rescindió su contrato con el Al Najma de la primera división de Arabia Saudita tan solo seis meses después de haber llegado al equipo. EL HERALDO pudo conocer este martes que su nuevo destino es el Al Faisaly FC, equipo que desde la temporada 2021-22 no ha podido regresar a primera después de 12 años consecutivos en la máxima categoría.
Francis Hernández - La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció oficialmente al español como nuevo Director Deportivo de la Selección Nacional de Honduras, una decisión clave dentro del proceso de reestructuración del fútbol hondureño tras el reciente fracaso del camino mundialista rumbo a 2026.
Tato Saybe, vicepresidente de la FFH habló en exclusiva para EL HERALDO sobre el nuevo DT de la Selección de Honduras "En lo personal, y te hablo ya como Tato, la palabra interinato es algo que no quisiera volver a escuchar en la Federación. A veces te puede llevar a buen puerto, pero por eso nos vamos a tomar el tiempo necesario. Que Francis haga su trabajo y asegurarnos de que sea la decisión correcta. Este tema lo venimos trabajando incluso desde la eliminatoria, no es algo nuevo".
Jesús Casas - Tras la llegada de Francis Hernández como director deportivo, el exasistente de Luis Enrique, de Robert Moreno y de Luis de la Fuente se perfila como uno de los nombres para tomar la dirección técnica de la Selección de Honduras.