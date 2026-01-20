Fichajes: Olimpia y Motagua mueven piezas, legionario cambia de equipo y técnico para Honduras

Tato Saybe, vicepresidente de la FFH habló en exclusiva para EL HERALDO sobre el nuevo DT de la Selección de Honduras "En lo personal, y te hablo ya como Tato, la palabra interinato es algo que no quisiera volver a escuchar en la Federación. A veces te puede llevar a buen puerto, pero por eso nos vamos a tomar el tiempo necesario. Que Francis haga su trabajo y asegurarnos de que sea la decisión correcta. Este tema lo venimos trabajando incluso desde la eliminatoria, no es algo nuevo".