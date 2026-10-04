Sin Cristiano Ronaldo: Portugal vence a Noruega y se mete a cuartos de UEFA Nations League

Noruega sorprendió primero al conjunto portugués. Al minuto 36, Kristoffer Ajer apareció con un potente disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería para poner el 1-0 a favor de los visitantes.

Lisboa, Portugal.- Portugal volvió a demostrar su fortaleza en la UEFA Nations League al derrotar 2-1 a Noruega en el Estádio do Dragão, en un partido intenso que tuvo remontada, goles de gran factura y tensión hasta los últimos minutos.

La reacción de Portugal no tardó. Apenas dos minutos después, João Cancelo recibió el balón fuera del área y sacó un potente remate que venció al arquero noruego para establecer el 1-1. Con el empate, los portugueses recuperaron confianza y comenzaron a tomar nuevamente el control del encuentro.

Durante la segunda mitad, Portugal buscó con insistencia el gol de la ventaja, mientras Noruega intentaba aprovechar los espacios para generar peligro. La salida de Erling Haaland al minuto 67 representó un duro golpe para el conjunto visitante.

Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, apareció Gonçalo Ramos. Al minuto 79, el delantero recibió una asistencia de João Félix dentro del área y definió con precisión para colocar el 2-1 y desatar la celebración de los aficionados portugueses.

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Portugal tuvo que sufrir en los minutos finales después de quedarse con diez jugadores, tras la expulsión de Francisco Conceição por doble tarjeta amarilla. Sin embargo, el equipo consiguió mantener la ventaja y aseguró tres puntos importantes.