Selección de Costa Rica entrenó con todos los convocados pensando en Honduras

La Selección de Costa Rica y Miguel "Piojo" Herrera ya cuentan con Keylor Navas y Manfred Ugalde, últimos en unirse al grupo

  • 07 de octubre de 2025 a las 14:31
La Selección de Costa Rica llega de igualar sus últimos dos partidos en eliminatoria.

 Foto cortesía: @fedefutbolcrc

San José, Costa Rica.- Con la incorporación del portero Keylor Navas y del delantero Manfred Ugalde, la selección de Costa Rica entrenó este martes con su equipo completo con miras al crucial partido de eliminatorias del Mundial de 2026 contra Honduras.

Navas, del Pumas mexicano, llegó el lunes a Costa Rica para integrarse a la práctica de este martes, mientras que Ugalde, del Spartak de Moscú, arribó hoy al país luego de sufrir atrasos en su vuelo y de inmediato se incorporó a los entrenamientos al mando del seleccionador, el mexicano Miguel Herrera.

El experimentado centrocampista del Alajuelense, Celso Borges, realizó trabajos diferenciados, pues se está recuperando de una lesión muscular, mientras que Navas presenta un golpe en un tobillo, pero al parecer su participación no está en duda.

Futbolistas costarricenses destacaron la calidad del plantel y la confianza que sienten por el trabajo realizado para sacar un buen resultado en la visita del jueves a Honduras.

"Es una nueva oportunidad para que todos, como un grupo unido, podamos sacar esta clasificación que es muy importante para el país. Estamos muy ilusionados sabiendo la responsabilidad que conlleva", declaró a los periodistas el zaguero Kendall Waston.

El jugador aseguró que "todos queremos luchar por esta clasificación" y expresó su deseo de que en Honduras "se marque una historia positiva para el beneficio de nosotros".

Waston subrayó que el plantel es "muy bueno, con talento, energía y muchísimas ganas de hacer las cosas mejor" y destacó como una clave para el compromiso del jueves "mantener los bloques unidos para no darle chance a ellos de que filtren muchas pelotas".

Costa Rica visitará a Honduras el jueves y recibirá a Nicaragua el siguiente lunes.

Con cuatro partidos por jugar, Honduras lidera el Grupo C con 4 puntos, seguido por Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1). Sólo el líder clasificará al Mundial de forma directa. El segundo puesto aspiraría a una repesca intercontinental.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

