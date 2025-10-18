Santos Laguna sorprende al León de James Rodríguez, ¿y Choco Lozano?

Para el Santos Laguna fue un vital triunfo y le dieron un duro golpe al cafetero James Rodríguez y su equipo, por lo que siguen en caída libre.

Torreón, México .- La gran figura del encuentro también dejó sorpresa ya que el defensor argentino Bruno Amione se destapó con un doblete, siendo ambos goles de cabeza, el primero fue a los 30 minutos del primer tiempo y su segunda diana ya en la parte de complemento al minuto 60.

Aunque James intentó en varias ocasiones meter pases importantes, no terminaron siendo tan decisivos y no sirvieron para empatar el juego.

En el caso del Choco Lozano, llegaba a México con la motivación de que anotó el pasado lunes con la Selección Nacional de Honduras en el triunfo contundente de 3-0 de la H sobre Haití por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo y para su mala fortuna, Anthony se quedó relegado en el banquillo de suplentes y no pudo ver acción un tan solo minuto pese a que se esperaba que fuera parte del encuentro disputado en la ciudad de Torreón.

Cabe señalar que Choco en el equipo santista ha sido cuestionado por su rendimiento y en lo que va de la campaña no ha podido marcar goles, al contrario, ha sido expulsado en dos ocasiones en la presente temporada.

Con esta victoria, Santos Laguna suma 13 puntos y se ubica en el puesto 12 de la tabla de posiciones, por lo que mantiene la opción de meterse a la etapa decisiva del torneo para poder pelear por el título.

En la próxima jornada y en donde se espera que Lozano pueda jugar, los Guerreros estarán visitando al Mazatlán en juego que se disputará este martes 21 de octubre (9 de la noche, hora de Honduras).