Santos Laguna sorprende al León de James Rodríguez, ¿y Choco Lozano?

El hondureño Antony "Choco" Lozano se unió al Santos Laguna luego de estar con la selección de Honduras en partidos de eliminatoria

  • 18 de octubre de 2025 a las 19:59
Antony "Choco" Lozano se quedó en la banca en el triunfo del Santos Laguna.

 Foto: Cortesía

Torreón, México.- La gran figura del encuentro también dejó sorpresa ya que el defensor argentino Bruno Amione se destapó con un doblete, siendo ambos goles de cabeza, el primero fue a los 30 minutos del primer tiempo y su segunda diana ya en la parte de complemento al minuto 60.

Para el Santos Laguna fue un vital triunfo y le dieron un duro golpe al cafetero James Rodríguez y su equipo, por lo que siguen en caída libre.

Aunque James intentó en varias ocasiones meter pases importantes, no terminaron siendo tan decisivos y no sirvieron para empatar el juego.

En el caso del Choco Lozano, llegaba a México con la motivación de que anotó el pasado lunes con la Selección Nacional de Honduras en el triunfo contundente de 3-0 de la H sobre Haití por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo y para su mala fortuna, Anthony se quedó relegado en el banquillo de suplentes y no pudo ver acción un tan solo minuto pese a que se esperaba que fuera parte del encuentro disputado en la ciudad de Torreón.

Cabe señalar que Choco en el equipo santista ha sido cuestionado por su rendimiento y en lo que va de la campaña no ha podido marcar goles, al contrario, ha sido expulsado en dos ocasiones en la presente temporada.

Con esta victoria, Santos Laguna suma 13 puntos y se ubica en el puesto 12 de la tabla de posiciones, por lo que mantiene la opción de meterse a la etapa decisiva del torneo para poder pelear por el título.

En la próxima jornada y en donde se espera que Lozano pueda jugar, los Guerreros estarán visitando al Mazatlán en juego que se disputará este martes 21 de octubre (9 de la noche, hora de Honduras).

