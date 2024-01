Roque Pascua: “En agosto ya deberíamos de tener el VAR en Honduras”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Roque Pascua, Secretario de la Liga Nacional, visitó la sala de redacción de diario El Heraldo y en el conversatorio, adelantó algunos detalles que pronto veremos en nuestro fútbol. Una de las novedades que tendremos en este 2024 es que a mediados del año llega el VAR (Video Arbitraje), además, no está largo que pronto se cuente con 12 clubes y el regreso del torneo de Copa. El dirigente, además, explicó detalles sobre los posibles amaños de partidos que puedan existir en nuestro fútbol y sobre las pruebas antidoping, mismas que no se realizan desde hace más de una década. Pascua hablo sobre los polémicos derechos de TV y los ingresos que han tenido algunos clubes. “Tenemos un compromiso grande, de buscar la excelencia, queremos recorrer un camino que ya está y ese ha sido el sentir de esta junta. Estamos viendo los planteles como se han estado conformado y nos llama la atención que están generando recursos y los están invirtiendo en contratar buenos jugadores para tener mejor competencia”, inicia contando el Secretario de la profesional.

¿Qué expectativas tienen con el torneo que está por iniciar? En lo administrativo, lo deseado por los dirigentes deportivos, a partir de este enero damos pasos para lo que es la modernización de la Liga Nacional, con una nueva estructura administrativa, liderada por un comisionado del fútbol que tendrá a la carga tres departamentos bien estructurados: el de fútbol, mercadeo y administrativo. En base a eso, crear la estructura para tener un fútbol profesional de Honduras enfocado al alza continua. Somos la mejor liga de Centroamérica, ya no lo dice la IFFHS, sino que lo dice Concacaf. Hay mucho qué hacer, el apoyo de los equipos será crucial para que los aficionados puedan regresar a los estadios. ¿Cómo han recibido los equipos de la Liga Nacional los cambios que ustedes pretenden implementar?

Mucho tiene que ver el presidente Herrera por la forma de ser y de liderar, es un líder nato. Ha podido unir a los 10 equipos en un consenso en bienestar de la Liga. Uno de los grandes problemas que tenía la Liga era cuando había una división de los equipos, como en todo, pero cuando uno es transparente tiene el por qué y para qué y cómo lo vamos a hacer. Junto con el abogado Herrera hemos tenido el consenso y diferenciar entre: soy directivo y soy dirigente, son cosas distintas; no es lo mismo directivo por el bien del equipo a dirigente deportivo por el bien del fútbol. Hemos tenido esa aceptación que nos han acompañado en todas las decisiones que hemos tomado.

En la última semana se reveló un informe de la poca cantidad de aficionados que asistieron el pasado torneo a los estadios. ¿Qué hacer? Es complicado, hacia allá va el tema de análisis de Liga Nacional que cuando vemos los números de las 180,000 personas que asistieron a los estadios, lo vemos como liga no como equipo. Nos vamos al torneo Apertura 2022-2023 y allí ingresaron 30% más, luego llegamos al Apertura reciente y llegaron 27% más, quiere decir que igual está ingresando más gente que los anteriores. Hay que mejorar ese número de 1,200 aficionados por partido. A veces me parece que hay una ingratitud del lado del fanático del Real España que no ve los esfuerzos de los directivos, igual le pasa a Marathón, y qué decir de la gente del Olimpia que solo llega a las finales, igual Motagua, debemos de hacer llegar a la gente ya que la reacción de los aficionados con las noticias, allí están, entonces, hay que ver el tema de la seguridad, comodidad y buenas canchas. Hay que unir esfuerzos para que la Secretaría de Seguridad nos ayude para que el aficionado se siente cómodo.

¿Ya hay fecha para la implementación del VAR? El VAR ya es necesario en Honduras, es una obligación tenerlo, y ya tenemos el proveedor, nos visitaron en octubre. Necesitamos nada más hacer el proceso que Costa Rica ya lo hizo, que se le llama el Kick Off del VAR, que ya la Liga Nacional informó a Fenafuth de que vamos a tener el VAR, la Federación informa a FIFA, luego la FIFA envía a alguien para ver quién es proveedor, su mecanismo, metodología, cómo lo vamos a manejar. Después vienen las inspecciones a los estadios, nueva capacitación de árbitros y se autoriza y se inicia.

¿Fecha específica?

La proyección que llevamos es para el inicio de la temporada 2024-2025, esta inicia en agosto de este año ya deberíamos de tener VAR en Honduras y con los tiempos que llevamos, estamos cumpliendo. ¿Cuánto representará de costo para los equipos usar el VAR Representa un costo, lo tenemos, lo estamos buscando subsidiar con patrocinio, recuerden que el VAR es muy novedoso, hay muchas empresas queriendo patrocinar. Cuando se lo planteamos a los presidentes de los equipos dijeron: no me importa cuánto cueste, el tema es que eso da sensación de seguridad y los equipos menos populares son los que dicen que son perjudicados, entonces, hay una anuencia por parte de ellos, pero es un producto novedoso que lo tendremos.

Muchos aficionados han estado inconformes por la transmisión de los partidos, que ya no lo podrán ver porque el canal no está a nivel nacional. ¿Cómo lo ve la Liga? Entendemos que esto forma parte de la globalización que esa llega al fútbol, y aunque nos llega tarde porque el Pago por Evento llegó a Europa hace mucho tiempo y hasta ahorita lo tenemos aquí, hay que recorrer ese camino para estabilizar lo que significa una transmisión de televisión de un partido de Liga Nacional profesional. Es un tema que lo abordamos junto a los equipos y les preguntamos lo que nos dice, que la afición se quejó porque los obligan a mover su sistema de cable, pero nos han asegurado que en poco tiempo la mayoría de gente va a poder verlo en todos los sistemas de cable. Eso nos da tranquilidad. Los equipos nos dicen que tienen mejores ingresos. Me decía un equipo que acababa de negociar un contrato, me dijo, me siento profesional porque negocié contrato en cuánto a rating, me fui donde el patrocinador y hablaron con mercadeo y agencia de publicidad... en ese momento le ofrecía 10 millones, ahora le ofrece 30. Eso porque los partidos se están jugando con cada equipo en un solo horario.

¿El patrocinador que tiene la liga mantiene contrato hasta esta temporada, cómo están con el nuevo patrocinador, ya hay contactos Tenemos conversaciones con el patrocinador actual, Betcris, es todavía nuestro patrocinador y en estos seis meses que llevamos en esta nueva administración, nos hemos reunido y siento que no se quieren ir. Sienten que la Liga está teniendo una imagen de acuerdo a su imagen, siendo lo más positivo para que la marca se sienta bien. Tenemos ofertas de otros patrocinadores que quieren llegar, vamos a acercar a otros patrocinadores, y estaremos bien sea con Betcris y otro patrocinador. ¿Qué pasa con la Liga Femenina que la FIFA ha venido pidiendo y en Honduras es un tema que se ve lejos? Tenemos la reglamentación, los equipos tienen su equipo femenino, lo patrocinan, pero no hay un torneo oficial. El tema de la Liga Femenina pasa por dos situaciones, primero tenemos que fortalecer el torneo de Liga de Reservas, Liga Nacional y luego el torneo femenino. Segundo, en reservas tenemos problemas con las canchas y si hay problemas en reservas, ¿dónde van a jugar las mujeres? Tenemos que ir viendo la logística, donde van a jugar. Está en tema de discusión y nos dicen que el torneo de reservas debería de ser preliminar y con el público se sienten en ambiente, pero hay un tiempo donde los dueños de las canchas nos dicen, no se pueden jugar más de dos partidos... entonces. Por eso sacamos el torneo de reservas que se juega en canchas abiertas, entonces hay que hacer acercamientos con los dueños de los estadios de que jueguen preliminar de los varones. ¿Alguna fecha proyectada para tener Liga Femenina? Dentro del Congreso de Fenafuth del año pasado, se estableció una fecha que debe ser en la temporada 2025-2026, de igual manera los 12 equipos en Liga Nacional, se está viendo, aunque el tema de los 12 equipos podría ser antes, eso ya pasa por otro tema, pero en Femenino tenemos que fijar una fecha porque es necesario. No podemos llevar un torneo profesional femenino en canchas abiertas, tenemos que hacerlo bien, porque los equipos no lo harán.

¿Hay posibilidad de volver a jugar el torneo de Copa? Lo hemos estudiado y lo visualizamos como el desarrollo del fútbol y cuando lo vemos con expertos, esos 100 partidos que juega la liga, son 90 porque esos 10 solo los juegan los que clasifican. Entonces, por eso es que hay torneos de Copa para que los jugadores tengan más competencia. El tema es el tiempo calendario, pero sí, se está analizando y vamos a ver cuándo lo podemos implementar. ¿Qué hacer, que los equipos se están distanciando de los medios de comunicación? Los medios de comunicación son importantes para el desarrollo del fútbol de cualquier país para que mutuamente pueda salir adelante, cada quién haciendo su trabajo. Si hemos notado ese distanciamiento entre equipos y prensa, lo hemos dialogado y nos han dado la promesa de que debería de mejorar el asunto. Siempre hay temas personales, los equipos salvaguardan sus intereses, nosotros la liga. Hay un tema delicado, hemos escuchado y leído sobre algunos posibles amaños de partidos en Honduras. ¿Tienen conocimiento, hay alguna investigación al respecto? Es un tema que está viviendo el fútbol internacional. Ese tipo de mafias, se están queriendo meter y obviamente estoy seguro que Honduras no se salva del intento. Como Federación hay un protocolo ético, se ha aplicado, se aplica. Como Liga Nacional ya tenemos mecanismos tecnológicos que nos dan alertas. Tenemos un proveedor de servicios que analiza los partidos y genera alerta, nos informa cuando hay algo anormal. Ya existen programas donde determinan el accionar normal posición por posición al jugador y cuando hay algo anormal lo detecta. Honduras lo tiene, la Liga Nacional y se han analizado ciertos partidos ya por ciertas cosas, pero sin resultados negativos. Cuando se hace la investigación no ha pasado nada, hasta este momento es lo que tenemos. Está la obligación de los directivos, por ética de denunciar el momento que se conozca, hay un protocolo que se hace ante la Federación, hay un acompañamiento de FIFA. Estoy seguro que si hay algún jugador que le cause un perjuicio a una institución, será denunciado y si lo encontramos en un partido, hay un sistema que lo debería atrapar, investigar y atrapar. ¿Cuándo regresa la prueba doping, seguimos a oscuras? Dependemos de la Federación de Fútbol. Son ellos los encargados de apoyarlo en eso, obviamente había temas de laboratorios certificados para poder hacerlo. Si lo hemos pedido, está en agenda, tenemos una próxima reunión del Comité Ejecutivo de Fenafuth y va en lista, de igual forma el arbitraje, que queremos mejoras y con el VAR creo que vendrá cosas buenas, está en agenda y esperamos fechas. La prueba doping es por tranquilidad, porque no hemos conocido que haya jugadores que alteren la competencia.